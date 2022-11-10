Apple сократила время приёма файлов от «всех» в AirDrop

Apple ввела для Китая ограничения на работу функции AirDrop (аналог Bluetooth на устройствах корпорации), чтобы «уменьшить нежелательный обмен файлами». Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на пользователей. Обновление для iOS 16.1.1 заключается в изменении времени приёма файлов от любых контактов: с неограниченного периода на десятиминутный.

Сейчас функция AirDrop по приёму файлов есть в следующих вариантах: полный запрет, разрешение только для списка контактов и разрешение для всех пользователей. Последний вариант остаётся одним из немногих средств для обхода цензуры в Китае, пишет издание. Поэтому люди использовали его для обмена политически чувствительным контентом, в том числе в последние недели, когда в высшем руководстве страны произошли перестановки.

Одни считают, что эта функция уже давно должна была стать опцией для всех пользователей Apple, поскольку иногда люди забывают отключить Airdrop и в итоге получают нежелательный контент от неизвестных пользователей. Другие видят в этом ответ на перестановки в руководстве страны и соблюдение местных законов: в Китае Apple давно применяет более строгие правила в отношении сервисов, связанных с контентом, включая игры и подкасты.

Сама Apple заявила, что планирует ввести описываему опцию для пользователей по всему миру и сделать это уже в следующем году.