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24 июня 2021 г. 13:47

На Google подал иск ФК «Ахмат» из-за блокировки аккаунта в YouТube

YouTube-канал «Ахмата» был заблокирован в январе после того, как клуб попал под санкции США по «акту Магнитского».

Грозненский футбольный клуб «Ахмат» подал иск в Арбитражный суд Москвы к корпорации Google из-за блокировки YouТube-канала клуба, сообщает «МБХ Медиа» со ссылкой на картотеку суда.

 

 

Третьим лицом выступает Роскомнадзор. В декабре прошлого года сообщалось, что Минфин США ввел санкции против нескольких человек и юрлиц, включая грозненский «Ахмат», связанных с Рамзаном Кадыровым в рамках «Акта Магнитского». В январе канал был заблокирван Ютьюбом.

Помимо футбольного клуба, санкции затронули промоутерскую компанию Absolute Championship Akhmat, проводящую бои по смешанным единоборствам, бойцовский клуб ММА «Ахмат» и ряд других организаций.

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