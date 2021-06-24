На Google подал иск ФК «Ахмат» из-за блокировки аккаунта в YouТube

Грозненский футбольный клуб «Ахмат» подал иск в Арбитражный суд Москвы к корпорации Google из-за блокировки YouТube-канала клуба, сообщает «МБХ Медиа» со ссылкой на картотеку суда.

Футбольный клуб "Ахмат" подал в суд на Google за блокировку YouTube-канала



https://t.co/Vz1ZavHgfw — Интерфакс (@interfax_news) June 24, 2021

Третьим лицом выступает Роскомнадзор. В декабре прошлого года сообщалось, что Минфин США ввел санкции против нескольких человек и юрлиц, включая грозненский «Ахмат», связанных с Рамзаном Кадыровым в рамках «Акта Магнитского». В январе канал был заблокирван Ютьюбом.

Помимо футбольного клуба, санкции затронули промоутерскую компанию Absolute Championship Akhmat, проводящую бои по смешанным единоборствам, бойцовский клуб ММА «Ахмат» и ряд других организаций.