АКИТ хочет, чтоб покупатели решали конфликты с онлайн-магазинами через «Госуслуги»

Покупателей хотят обязать решать конфликты с онлайн-магазинами только на платформе Госуслуг. Это предложение Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направила председателю комитета Госдумы по экономполитике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергею Жигареву.

В России покупателей могут обязать решать споры с онлайн-магазинами в интернете. Площадкой для урегулирования конфликтных ситуаций должен стать портал госуслуг. Такое предложение Ассоциация компаний интернет-торговли направила в Госдуму.https://t.co/rtRMZzYSFf pic.twitter.com/IJGBrFVlQU — #говоритмосква (@govoritmsk) May 13, 2021

В конце марта Правительство внесло в Госдуму пакет поправок в законы «О защите прав потребителей» и «Об альтернативной процедуре урегулирования споров…», которые вводят новый инструмент альтернативного решения конфликтов продавцов и покупателей — с помощью сайта Госуслуг (законопроект №1138398-7). Согласно документу, стороны могут разрешать конфликты на платформе в случае, если в договоре, который они заключили, эта возможность прописана. Покупатели могут использовать этот инструмент по своему желанию, а продавцы должны рассмотреть жалобу на Госуслугах, если покупатель ее подал.

АКИТ предлагает обязать покупателей решать конфликты в досудебном порядке только через Госуслуги. Это требование станет возможным, если онлайн-магазин укажет в договоре оферты именно такой способ решения споров.

Президент АКИТ Артем Соколов подчеркивает, что необходимо законодательно закрепить обязательство по досудебным решениям споров у обеих сторон. Если продавец включает пункт об онлайн-урегулировании конфликтов в свой договор оферты, у него уже не будет возможности отказаться от этой процедуры.

В то же время председатель Союза потребителей Петр Шелищ отмечает, что использование сервиса должно быть добровольным для всех, так как не у всех покупателей, в первую очередь пожилых людей и сельских жителей, есть возможность им воспользоваться.