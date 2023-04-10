В Госдуме обсуждают выпуск банковских карт для зарубежных покупок

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил в интервью News.ru, что для оплаты зарубежных товаров и услуг можно выпустить банковские карты, не привязанные к национальной системе платежных карт (НСПК). Соответствующий механизм обсуждается в Госдуме.

По словам Аксакова, внутри России карта будет обрабатываться НСПК, а за рубежом — работать как карта другого банка.

«Такие схемы прорабатываются, чтобы дать возможность людям чувствовать себя комфортно при поездках за границу», — пояснил депутат.

Кроме того, в интервью он высказался ещё и о криптовалюте и цифровом рубле. Относительно первой уже в весеннюю сессию Госдума может принять закон (по крайней мере в первом чтении) о легализации использования криптовают для внешних расчётов. С помощью второго, по мнению Аксакова, можно снизить влияние «недружественных» стран на взаимоотношения России с партнёрами. При этом использование цифрового рубля будет правом, но не обязанностью.