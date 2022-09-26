Нужна юр.помощь?
Новости
26 сентября 2022

«Алтапресс» внесён в реестр организаторов распространения информации

Согласно российскому законодательству, популярное алтайское издание теперь обязано делиться с силовиками данными и перепиской пользователей.
Фото: Facebook «Алтапресс»

В ходе мониторинга реестра организаторов распространения информации (ОРИ) мы обнаружили, что туда внесён издательский дом «Алтапресс», которому принадлежит одноимённое популярное издание, а также ещё несколько сайтов с рекламой и объявлениями о купле-продаже:

reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109751

У издания больше 14 тысяч подписчиков на «Дзене», более трёх тысяч в Twitter, 32,5 тысячи — в «Одноклассниках», почти тридцать тысяч — во «ВКонтакте», 4 тысячи — в Facebook. На материалы «Алтапресса» часто ссылаются крупные федеральные СМИ.

Издательский дом, входящие в него СМИ и их сотрудники — многократные обладатели региональных, российских государственных, международных премий и наград. Редакция располагается в Барнауле. Издательство, помимо интернет-сайтов, занимается выпуском восьми газет. В типографии «Алтапресса» сегодня печатаются собственные газеты и журналы, а также издания Бийска, Новосибирска, Омска, Кузбасса, Горно-Алтайска и Казахстана.

На сайте «Алтапресс» доступна возможность комментировать новости, для чего необходимо зарегистрироваться либо с помощью электронной почты, либо через социальную сеть.

Согласно российскому законодательству организатор распространения информации обязан сохранять и передавать ФСБ по первому запросу информацию обо всех действиях и взаимодействиях своих пользователей. Кроме этого, на основании требований «пакета Яровой» он должен предоставлять силовикам и всю пользовательскую переписку.

Роскомнадзор слежка за пользователями ФСБ 374-ФЗ 97-ФЗ организатор распространения информации Алтай

Поделитесь материалом

Похожие статьи

Роскомнадзор внёс Mailbox.org в реестр по слежке и собрался его заблокировать
Шифрованный почтовый сервис StartMail внесён в реестр по слежке
Массированная госатака на Дурова: власти готовят почву для блокировки Telegram в России
Слежка пришла к «Профессионалам»
Популярный автожурнал Drive и болгарская почта стали новыми резидентами реестра по слежке
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ (предпочтительнее Telegram)

+7 903 003-89-52

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности