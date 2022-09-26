«Алтапресс» внесён в реестр организаторов распространения информации

В ходе мониторинга реестра организаторов распространения информации (ОРИ) мы обнаружили, что туда внесён издательский дом «Алтапресс», которому принадлежит одноимённое популярное издание, а также ещё несколько сайтов с рекламой и объявлениями о купле-продаже:

reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109751

У издания больше 14 тысяч подписчиков на «Дзене», более трёх тысяч в Twitter, 32,5 тысячи — в «Одноклассниках», почти тридцать тысяч — во «ВКонтакте», 4 тысячи — в Facebook. На материалы «Алтапресса» часто ссылаются крупные федеральные СМИ.



Издательский дом, входящие в него СМИ и их сотрудники — многократные обладатели региональных, российских государственных, международных премий и наград. Редакция располагается в Барнауле. Издательство, помимо интернет-сайтов, занимается выпуском восьми газет. В типографии «Алтапресса» сегодня печатаются собственные газеты и журналы, а также издания Бийска, Новосибирска, Омска, Кузбасса, Горно-Алтайска и Казахстана.

На сайте «Алтапресс» доступна возможность комментировать новости, для чего необходимо зарегистрироваться либо с помощью электронной почты, либо через социальную сеть.

Согласно российскому законодательству организатор распространения информации обязан сохранять и передавать ФСБ по первому запросу информацию обо всех действиях и взаимодействиях своих пользователей. Кроме этого, на основании требований «пакета Яровой» он должен предоставлять силовикам и всю пользовательскую переписку.