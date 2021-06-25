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June 25, 2021, 3:56 p.m.

Британский регулятор преследует Amazon и Google за неудаление фейковых отзывов

Дело предпринято на фоне расследований в Кремниевой, которые привлекли внимание к вводящим в заблуждение онлайн-обзорам.

Британский антимонопольный регулятор расследует дело против Amazon и Google из-за их якобы недостаточной борьбы с фальшивыми отзывами. Ведомство считает, что Google не старался уберечь пользователей от ложных вызовов, а Amazon не в состоянии контролировать манипулирование рейтингами, в то время как пандемия коронавируса повысила зависимость потребителей от онлайн-отзывов при покупке товаров.

В Amazon уже заявили, что удалили более 200 млн фальшивых отзывов в прошлом году и продолжают выделять на это деньги. 

Дело предпринято на фоне подобных расследований в Кремниевой долине, которые привлекли внимание к вводящим в заблуждение онлайн-обзорам.

Регулятор пока не пришёл к выводам, нарушили ли компании закон Великобритании. 

Google монополии Великобритания Amazon электронная коммерция фейковые отзывы онлайн-отзывы

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