Британский регулятор преследует Amazon и Google за неудаление фейковых отзывов

Британский антимонопольный регулятор расследует дело против Amazon и Google из-за их якобы недостаточной борьбы с фальшивыми отзывами. Ведомство считает, что Google не старался уберечь пользователей от ложных вызовов, а Amazon не в состоянии контролировать манипулирование рейтингами, в то время как пандемия коронавируса повысила зависимость потребителей от онлайн-отзывов при покупке товаров.

В Amazon уже заявили, что удалили более 200 млн фальшивых отзывов в прошлом году и продолжают выделять на это деньги.

Дело предпринято на фоне подобных расследований в Кремниевой долине, которые привлекли внимание к вводящим в заблуждение онлайн-обзорам.

Регулятор пока не пришёл к выводам, нарушили ли компании закон Великобритании.