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22 August 2023

В Amazon выпустили отчёт о госзапросах за первую половину 2023 года

Компания гарантирует, что не раскрывает информацию о клиентах в ответ на правительственные требования, если только этого не требуется для выполнения юридически действительного и обязывающего постановления.

С 1 января по 30 июня 2023 года в Amazon получили и обработали 27 879 запросов о пользователях продукции компании, не связанной с Amazon Web Services (AWS). Это следует из отчёта о прозрачности за соответствующий период. Больше всего их было из Германии (47,7%, 13 291), США (14,7%, 4 102) и Индии (13%, 3 625). 

 

Источник: Amazon

 

Относительно пользователей AWS компания получила 1 323 запроса. Тут лидируют те же страны, только другом порядке: США (37%, 490), Индия (20,1%, 266), Германия (15%,199).

 

Источник: Amazon

 

Данные по России не представлены.

Все запросы связаны либо с судебными повестками, либо с ордерами на обыск, либо с судебными постановлениями. В первом случае компания, по её заявлению, не раскрывает информацию о контенте, во втором требует формулировать запрос максимально корректно и не обязуется предоставлять данные, в третьем реагирует в зависимости от характера постановления и может предоставлять информацию, не связанную и связанную с контентом, в ответ.

Источник: Amazon

Информация, не относящаяся к контенту, в основном включает базовые сведения о подписчике: имя, адрес, адрес электронной почты, платёжные данные и дату создания учётной записи), а также историю некоторых покупок и информацию об использовании AWS.

Информация о контенте в основном включает содержимое файлов данных, хранящихся в учётной записи клиента (например, фотографии), или, как в случае с AWS, контент, который клиент передаёт для обработки, хранения и т.д.

отчёт о прозрачности Amazon transparency report

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