Европейский совет одобрил правила по отслеживанию операций с криптоактивами

Европейский Совет ЕС обновил правила в отношении информации по операциям с денежными средствами, распространив их на транзакции с криптоактивами.

«Это обеспечивает финансовую прозрачность при обмене криптоактивами и предоставляет ЕС прочную основу, которая соответствует самым строгим международным стандартам обмена криптоактивами, гарантируя, что они не будут использоваться в преступных целях», — говорится в заявлении Совета.

Правила устанавливают, что провайдеры услуг в сфере криптоактивов обязаны собирать и делать доступными определённые данные об отправителе и получателе криптоактивов, при этом независимо от суммы. Требование призвано обеспечить прослеживаемость подобных операций для блокировки подозрительных транзакций.

Сегодняшнее официальное принятие является последним шагом в законодательном процессе Европейского Совета.