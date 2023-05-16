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Новости
16 May 2023

Европейский совет одобрил правила по отслеживанию операций с криптоактивами

Они призваны исключить использование криптоактивов в незаконных целях, в частности, для отмывания денег.

Европейский Совет ЕС обновил правила в отношении информации по операциям с денежными средствами, распространив их на транзакции с криптоактивами.

«Это обеспечивает финансовую прозрачность при обмене криптоактивами и предоставляет ЕС прочную основу, которая соответствует самым строгим международным стандартам обмена криптоактивами, гарантируя, что они не будут использоваться в преступных целях», — говорится в заявлении Совета. 

Правила устанавливают, что провайдеры услуг в сфере криптоактивов обязаны собирать и делать доступными определённые данные об отправителе и получателе криптоактивов, при этом независимо от суммы. Требование призвано обеспечить прослеживаемость подобных операций для блокировки подозрительных транзакций.

Сегодняшнее официальное принятие является последним шагом в законодательном процессе Европейского Совета.

цифровая эпоха ЕС криптоактивы

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