Европейский совет одобрил правила по отслеживанию операций с криптоактивами

Европейский Совет ЕС обновил правила в отношении информации по операциям с денежными средствами, распространив их на транзакции с криптоактивами.
«Это обеспечивает финансовую прозрачность при обмене криптоактивами и предоставляет ЕС прочную основу, которая соответствует самым строгим международным стандартам обмена криптоактивами, гарантируя, что они не будут использоваться в преступных целях», — говорится в заявлении Совета.
Правила устанавливают, что провайдеры услуг в сфере криптоактивов обязаны собирать и делать доступными определённые данные об отправителе и получателе криптоактивов, при этом независимо от суммы. Требование призвано обеспечить прослеживаемость подобных операций для блокировки подозрительных транзакций.
Сегодняшнее официальное принятие является последним шагом в законодательном процессе Европейского Совета.
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