В России появится антимонопольный закон для маркетплейсов и агрегаторов

Владимир Путин подписал закон, который вводит антимонопольные ограничения для маркетплейсов и агрегаторов. Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года. За выявление его нарушений будет отвечать ФАС.

Документ предусматривает ограничения для крупных платформ, соответствующих следующим критериям:

годовая выручка превышает 2 млрд рублей;

доля проходящих сделок — более 35% всего рынка;

35% всего рынка; площадка имеет возможность не допускать или удалять товарных субъектов.

Таким маркетплейсам запретят:

устанавливать разные цены на один и тот же товар;

устанавливать предельно низкие и предельно высокие цены на свои товары и услуги;

навязывать невыгодные условия договора или отказывать в его заключении по необоснованным причинам;

убирать товар из продажи, если это придёт к повышению его стоимости;

сокращать или прекращать выпуск товара, на который есть спрос, без весомых причин;

создавать дискриминирующие условия.

В Госдуме занялись регулированием маркетплейсов после конфликтов между площадкой Wildberries и предпринимателями, пользующимися ей для реализации своих товаров и услуг.