В России появится антимонопольный закон для маркетплейсов и агрегаторов

Владимир Путин подписал закон, который вводит антимонопольные ограничения для маркетплейсов и агрегаторов. Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года. За выявление его нарушений будет отвечать ФАС.
Документ предусматривает ограничения для крупных платформ, соответствующих следующим критериям:
Таким маркетплейсам запретят:
В Госдуме занялись регулированием маркетплейсов после конфликтов между площадкой Wildberries и предпринимателями, пользующимися ей для реализации своих товаров и услуг.
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23 декабря 2022 года Минюст включил Роскомсвободу в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в суде.