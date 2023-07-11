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11 July 2023

В России появится антимонопольный закон для маркетплейсов и агрегаторов

В Госдуме обратили внимание на сферу онлайн-торговли после скандалов в Wildberries.

Владимир Путин подписал закон, который вводит антимонопольные ограничения для маркетплейсов и агрегаторов. Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года. За выявление его нарушений будет отвечать ФАС.

Документ предусматривает ограничения для крупных платформ, соответствующих следующим критериям:

  • годовая выручка превышает 2 млрд рублей;
  • доля проходящих сделок — более 35% всего рынка;
  • площадка имеет возможность не допускать или удалять товарных субъектов.

Таким маркетплейсам запретят:

  • устанавливать разные цены на один и тот же товар;
  • устанавливать предельно низкие и предельно высокие цены на свои товары и услуги;
  • навязывать невыгодные условия договора или отказывать в его заключении по необоснованным причинам;
  • убирать товар из продажи, если это придёт к повышению его стоимости;
  • сокращать или прекращать выпуск товара, на который есть спрос, без весомых причин;
  • создавать дискриминирующие условия.

В Госдуме занялись регулированием маркетплейсов после конфликтов между площадкой Wildberries и предпринимателями, пользующимися ей для реализации своих товаров и услуг.

Госдума Wildberries маркетплейсы 301-ФЗ

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