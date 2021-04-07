«РосКомСвобода» обжаловала решение суда в деле о неконтролируемой видеослежке

Летом 2020 года наш волонтёр Анна Кузнецова смогла купить в интернете «услугу» пробива человека (самой себя) через московскую систему распознавания лиц — для этого ей понадобились всего пара селфи и около 16 тысяч рублей. «Продавцу» понадобилось всего 2 дня, чтобы получить данные о передвижениях Анны по городу за целый месяц.



Именно с этим кейсом Анна с «РосКомСвободой» обратились в Тверской районный суд столицы с административном иском к городскому управлению МВД и Департаменту информационных технологий (ДИТ) Москвы.



4 декабря 2020 года суд отказался удовлетворять исковые требования волонтёра «РосКомСвободы», среди которых были следующие:

прекратить использование распознавания лиц в городе;

принять правила использования технологии распознавания лиц и полученных с помощью неё данных (адресовано МВД);

компенсировать истцу моральный вред в размере 100 000 рублей. Такое решение суда базируется на выводе о том, что неприкосновенность частной жизни истца никак не нарушается при ведении видеонаблюдения в городе и применении технологии распознавания лиц, потому что в специальных регламентах о работе базы видеоданных (ГИС ЕЦХД) установлено, что объектами наблюдения являются улицы, объекты благоустройства и прочие неодушевлённые предметы, а граждане там не упоминаются.

«Дополнительными аргументами суда стало то, что, раз видеонаблюдение ведётся на улице, значит всё происходящее на улице может записываться без согласиях граждан как съёмка во открытых для свободного посещения местах, осуществляемая в государственных, общественных и иных публичных интересах (ст. 152.1 ГК РФ). Одновременно с этим, суд пришёл к выводу, что сопоставление фотографий с изображениями людей на московских видеопотоках не является обработкой персональных данных, поэтому положения закона о персональных данных в данном случае неприменимы», — поясняет адвокат Екатерина Абашина, представляющая интересы волонтёра «РосКомСвободы».



Также в вопросе вмешательства в частную жизнь судом не было дано никакой оценки тому, что системой наблюдения фиксируется передвижение человека, можно установить — где он был, а это явно относится к личной жизни.

Фактически, анализируя вопрос о нарушении неприкосновенности частной жизни Анны, суд первой инстанции сузил оценку лишь до двух аспектов: пределы использования изображения гражданина без его согласия и пределы использования биометрических персональных данных (то есть изображения лица). Но понятие частной жизни, считает адвокат, намного шире этих двух аспектов:

«Обстоятельства продажи «пробива» через московскую систему распознавания лиц полностью проигнорированы судом, хотя сведения о передвижениях человека по городу в течение месяца очевидно относятся к частной жизни человека и должны защищаться должным образом. Мы не согласны ни с выводами суда о том, что под эгидой обеспечения правопорядка позволительно следить за всеми без разбору (и за преступниками, и за людьми с непротивоправным поведением), ни с трактовкой суда понятия «частная жизнь», ни с тем, что суд уклонился от исследования и оценки главного обстоятельства дела — продажи данных из городской системы распознавания лиц».

Апелляционная жалоба на решение Тверского суда по делу о «пробиве» через московскую систему распознавания лиц подана и ожидает рассмотрения.