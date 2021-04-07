«РосКомСвобода» обжаловала решение суда в деле о неконтролируемой видеослежке

Летом 2020 года наш волонтёр Анна Кузнецова смогла купить в интернете «услугу» пробива человека (самой себя) через московскую систему распознавания лиц — для этого ей понадобились всего пара селфи и около 16 тысяч рублей. «Продавцу» понадобилось всего 2 дня, чтобы получить данные о передвижениях Анны по городу за целый месяц.
Именно с этим кейсом Анна с «РосКомСвободой» обратились в Тверской районный суд столицы с административном иском к городскому управлению МВД и Департаменту информационных технологий (ДИТ) Москвы.
4 декабря 2020 года суд отказался удовлетворять исковые требования волонтёра «РосКомСвободы», среди которых были следующие:
«Дополнительными аргументами суда стало то, что, раз видеонаблюдение ведётся на улице, значит всё происходящее на улице может записываться без согласиях граждан как съёмка во открытых для свободного посещения местах, осуществляемая в государственных, общественных и иных публичных интересах (ст. 152.1 ГК РФ). Одновременно с этим, суд пришёл к выводу, что сопоставление фотографий с изображениями людей на московских видеопотоках не является обработкой персональных данных, поэтому положения закона о персональных данных в данном случае неприменимы», — поясняет адвокат Екатерина Абашина, представляющая интересы волонтёра «РосКомСвободы».
Также в вопросе вмешательства в частную жизнь судом не было дано никакой оценки тому, что системой наблюдения фиксируется передвижение человека, можно установить — где он был, а это явно относится к личной жизни.
Фактически, анализируя вопрос о нарушении неприкосновенности частной жизни Анны, суд первой инстанции сузил оценку лишь до двух аспектов: пределы использования изображения гражданина без его согласия и пределы использования биометрических персональных данных (то есть изображения лица). Но понятие частной жизни, считает адвокат, намного шире этих двух аспектов:
«Обстоятельства продажи «пробива» через московскую систему распознавания лиц полностью проигнорированы судом, хотя сведения о передвижениях человека по городу в течение месяца очевидно относятся к частной жизни человека и должны защищаться должным образом. Мы не согласны ни с выводами суда о том, что под эгидой обеспечения правопорядка позволительно следить за всеми без разбору (и за преступниками, и за людьми с непротивоправным поведением), ни с трактовкой суда понятия «частная жизнь», ни с тем, что суд уклонился от исследования и оценки главного обстоятельства дела — продажи данных из городской системы распознавания лиц».
Апелляционная жалоба на решение Тверского суда по делу о «пробиве» через московскую систему распознавания лиц подана и ожидает рассмотрения.
РосКомСвобода через суд требует установить мораторий на использование систем распознавания лиц https://t.co/QdxqBt0Vcm— РосКомСвобода (@RuBlackListNET) September 17, 2020
Ранее в ходе собственного расследования мы выяснили, что всего за 16 тыс.рублей в даркнете можно заказать «пробив» нужного тебе лица с уличных камер наблюдения.
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