Google Play и App Store удалили 35 приложений Сбербанка

Аналитическая компания Pixalate опубликовала отчёт об исключенных мобильных приложениях за II квартал 2022 года. Из документа следует, что Google и Apple удалили из своих магазинов приложений почти 592 000 сервисов, что почти в 3 раза больше, чем в I квартале 2022 года (220 тыс.). Среди них — 35 приложений Сбербанка, находящегося под санкциями.

В первой десятке наиболее популярных приложений, подвергшихся удалению в Google Play, — это, к примеру, Private Share, «Сбербанк — с Салютом» и Asus Gallery.

Любопытно, что Apple особое «внимание» уделила приложениям для здоровья и фитнеса: количество исключённых сервисов такого рода увеличилось почти в 100 раз по сравнению с предыдущим отчётным периодом. Впрочем, 64% удалённых приложений не обновлялись как минимум два года — это может указывать на то, что Apple, убирает в первую очередь «заброшенные» приложения, отмечают аналитики.

В совокупности удалённые приложения имели более 117 млн пользовательских оценок, но у большинства из них (82%) не было страны регистрации приложения. Исключенные приложения могут представлять угрозу конфиденциальности и безопасности пользователей, если остаются на устройствах, предупреждают авторы отчёта.