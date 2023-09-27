Apple пока не выполнила требование Китая, необходимое для работы App Store

Apple пока не выполнила требование правительства Китая, необходимое для работы App Store в стране. Китайский регулятор опубликовал первый список компаний, которые предоставили запрашиваемую властями информацию, касающуюся деятельности подобных сервисов. В перечень вошли 26 организаций, среди них — китайские Xiaomi, ZTE, Huawei, Baidu, Lenovo, Tencent, Oppo, Vivo и южнокорейская Samsung.
В августе китайское правительство постановило, что все операторы онлайн-магазинов мобильных приложений обязаны или иметь зарегистрированную в стране компанию, или работать через местного партнёра. Все сведения о деятельности организаций должны передаваться соответствующему регулятору.
В последние годы Пекин усилил надзор за смартфонами и мобильными приложениями, отмечает Reuters. По данным информационного агентства, отрасль обеспокоена тем, что работать теперь станет очень сложно и многие сервисы, возможно, придётся удалить.
Компании могут предоставить информацию регулятору до марта 2024 года. О санкциях за невыполнение требований неизвестно.
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