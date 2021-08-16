Apple при обнаружении детской порнографии будет сверять снимки с базами данных разных стран

После недельной критики по поводу новой системы обнаружения порнографических изображений с детьми Apple заявила, что станет обращать внимание только на фотографии, которые есть в базе данных информационных центров сразу нескольких стран. До этого корпорация утверждала, что сверять снимки, загруженные в iCloud, планируется с базой данных детской порнографии американского Национального центра пропавших и эксплуатируемых детей.

Критику вызвало то, что изначально представители компании отказывались сообщить основания для получения доступа к телефону или передаче информации правоохранительным органам. Теперь же известно, что операционная система уведомит компанию о необходимости проверки пользователя при обнаружении 30 снимков, соответствующих изображениям детской порнографии из баз данных. При этом по мере совершенствования системы число необходимых фотографий может снизиться.

Негативную реакцию также вызвало решение Apple разместить ключевые аспекты системы на самом телефоне: у пользователей появилось опасение, что правительства могут заставить разработчика расширить систему для других целей, например, для поиска запрещённых политических изображений.

В Apple признали, что допустили коммуникационные ошибки в представлении новой программы. По информации Reuters, спор вокруг неё возник даже в рядах самой корпорации.