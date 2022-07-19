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19 July 2022

ФАС признала Apple нарушившей антимонопольное законодательство

По мнению службы, компания «злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS»; размер оборотного штрафа будет определён в ходе административного расследования.
Фото: iphones.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала американскую компанию Apple нарушителем антимонопольного законодательства, говорится в сообщении службы:

«Комиссия ФАС России признала Apple виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS».

По информации ведомства, компания запрещает создателям приложений информировать клиентов о возможности оплаты вне App Store. Антимонопольная служба выдала компании предупреждение об устранении нарушения, Apple его не исполнила, в связи с чем служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства.

«Сегодня Комиссия ФАС России признала Apple виновной в злоупотреблении доминирующим положением», – сказано в пресс-релизе ФАС. Размер оборотного штрафа для компании будет определён в ходе административного расследования в соответствии с ч.2 ст.14.31 КоАП РФ.

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