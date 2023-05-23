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23 May 2023

В Японии впервые арестован ютубер за загрузку спойлеров к видеоиграм

Обвинения связаны с тремя геймплейными роликами, которые мужчина опубликовал в YouTube, монетизируя свои ролики и показывая в том числе концовку игры.

По данным японских СМИ, полиция арестовала 52-летнего мужчину, который незаконно загружал видео геймплея на YouTube, также монетизируя их. Обвинения связаны с тремя видеороликами, куда входит видео игры «Steins;Gate: My Darling’s Embrace» и аниме «Семья шпионов». Это не были полные эпизоды, а вместо этого они были отмечены как «быстрый контент» и Netabare, — первый термин используется в Японии для описания сокращённых версий эпизода или сериала, второй наиболее точно переводится как «спойлер».

Мужчина свою вину признал, заявив, что он даже когда загружал ролики, понимал незаконность своих действий. Какое ему грозит наказание, не уточняется.

Издание Japan Today отмечает, что на YouTube можно найти ролики с игрой от японских блогеров, однако они не монетизируются ими. Права на Steins;Gate: My Darling's Embrace принадлежат корпорации Kadokawa, которой принадлежит 69,66% акций FromSoftware (Dark Souls, Bloodborne, Elden Ring).

игры пиратство арест Япония YouTube

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