Звуковой редактор Audacity будет передавать данные пользователей властям

Пользователи звукового редактора Audacity обратили внимание на публикацию уведомления о конфиденциальности, регламентирующего вопросы, связанные с отправкой телеметрии и обработкой накопленных сведений о пользователях, сообщает OpenNET. Недовольство вызывают два пункта:

В списке данных, которые могут быть получены в процессе сбора телеметрии, помимо таких параметров как хэш IP-адреса, версия операционной системы и модель CPU, имеется упоминание информации, необходимой для правоохранительных органов, судебных разбирательств и запросов от органов власти. Проблема в том, что формулировка слишком общая и характер указанных данных не детализируется, т.е. формально разработчики оставляют за собой право передачи любых данных в случае поступления соответствующего запроса. Что касается обработки данных телеметрии для собственных целей, то заявлено, что данные будут храниться на территории Евросоюза, но передаваться для обработки в офисы, расположенные в России и США.

В правилах указано, что приложение не предназначено для лиц, младше 13 лет. Указанный пункт может трактоваться как дискриминация по возрасту, нарушающая условия лицензии GPLv2, под которой поставляется код Audacity.

Хеш IP-адреса, говорится в соглашении, будет храниться в течение года, а затем удаляться.

В мае Audacity купила компания Muse Group. Подробности сделки не разглашались, фирма планировала «значительно улучшить набор возможностей и простоту использования Audacity».

Сообщается, что бывших разработчиков проекта не устраивают новые изменения, поэтому они решили создать «ответвления» программы, которое выложат на GitHub.