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5 July 2021

Звуковой редактор Audacity будет передавать данные пользователей властям

В новое пользовательское соглашение создатели программы вписали пункты, согласно которым для судебных разбирательств и запросов от органов власти будут собираться данные (какие именно — не указано), кроме этого данные телеметрии будут храниться на территории Евросоюза, но передаваться для обработки в офисы, расположенные в РФ и США.

Пользователи звукового редактора Audacity обратили внимание на публикацию уведомления о конфиденциальности, регламентирующего вопросы, связанные с отправкой телеметрии и обработкой накопленных сведений о пользователях, сообщает OpenNET. Недовольство вызывают два пункта:

  • В списке данных, которые могут быть получены в процессе сбора телеметрии, помимо таких параметров как хэш IP-адреса, версия операционной системы и модель CPU, имеется упоминание информации, необходимой для правоохранительных органов, судебных разбирательств и запросов от органов власти. Проблема в том, что формулировка слишком общая и характер указанных данных не детализируется, т.е. формально разработчики оставляют за собой право передачи любых данных в случае поступления соответствующего запроса. Что касается обработки данных телеметрии для собственных целей, то заявлено, что данные будут храниться на территории Евросоюза, но передаваться для обработки в офисы, расположенные в России и США.
  • В правилах указано, что приложение не предназначено для лиц, младше 13 лет. Указанный пункт может трактоваться как дискриминация по возрасту, нарушающая условия лицензии GPLv2, под которой поставляется код Audacity.

Хеш IP-адреса, говорится в соглашении, будет храниться в течение года, а затем удаляться.

 

В мае Audacity купила компания Muse Group. Подробности сделки не разглашались, фирма планировала «значительно улучшить набор возможностей и простоту использования Audacity».

Сообщается, что бывших разработчиков проекта не устраивают новые изменения, поэтому они решили создать «ответвления» программы, которое выложат на GitHub.

242-ФЗ слежка за пользователями персональные данные

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