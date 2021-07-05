Звуковой редактор Audacity будет передавать данные пользователей властям

Пользователи звукового редактора Audacity обратили внимание на публикацию уведомления о конфиденциальности, регламентирующего вопросы, связанные с отправкой телеметрии и обработкой накопленных сведений о пользователях, сообщает OpenNET. Недовольство вызывают два пункта:
Хеш IP-адреса, говорится в соглашении, будет храниться в течение года, а затем удаляться.
¯\_(ツ)_/¯https://t.co/kvSyVY9TlS— Медиазона (@mediazzzona) July 5, 2021
В мае Audacity купила компания Muse Group. Подробности сделки не разглашались, фирма планировала «значительно улучшить набор возможностей и простоту использования Audacity».
Сообщается, что бывших разработчиков проекта не устраивают новые изменения, поэтому они решили создать «ответвления» программы, которое выложат на GitHub.
Проект Audacity был выкуплен и в программу теперь будут встраивать какие-то мутные фичи. На фоне этого бывшие разработчики Audacity пилят форк. https://t.co/7GvKRXPA0C— Ilya Korneychuk (@iKorneychuk) July 5, 2021
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