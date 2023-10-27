Tor Project опубликовал результаты аудита безопасности своих продуктов

Разработчики анонимной сети Tor опубликовали результаты аудита браузера Tor Browser и развиваемых проектом инструментариев OONI Probe, rdsys, BridgeDB и Conjure, применяемых для анонимных сетевых соединений, защищённых от прослушивания и механизмов анализа трафика.
Сам Tor Project отмечает, что:
«Аудит безопасности важен: он выявляет «слепые пятна», устраняет предположительные недостатки и показывает нам способы улучшения общего состояния безопасности».
Аудит проводился компанией Cure53 с ноября 2022 года по апрель 2023 года. В ходе проверки были выявлены 9 уязвимостей, две из которые отнесены к категории опасных, одной присвоен средний уровень опасности, а 6 отнесены к проблемам с незначительным уровнем опасности. Также в кодовой базе было найдено 10 проблем, отнесённых к категории не связанных с безопасностью недоработок. В целом код проекта Tor отмечен как соответствующий практикам безопасного программирования.
Проблемы были обнаружены следующие:
На текущий момент все уязвимости были исправлены. Кроме того, внедрены дополнительные меры безопасности, включая аутентификацию для всех компонентов rdsys и проверку цифровых подписей при загрузке списков в Tor Browser.
Дополнительно можно отметить выпуск браузера Tor Browser версии 13.0.1, которая основана на Firefox 115.4.0 ESR, и в ней было исправлено 19 уязвимостей . В Tor Browser 13.0.1 для Android перенесены исправления уязвимостей из ветки Firefox 119.
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