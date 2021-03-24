«Авито» вводит запрет на продажу электронных книг и материалов онлайн-курсов

Площадка объявлений Avito уведомила своих пользователей о расширении списка запрещенных товаров. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на сообщение сервиса. Эту же информацию подтверждает Telegram-канал Kedr to Earth:

«Письмо счастья с Авито. Вероятно, жалобы на контрафакт превысили критическое количество - или у издателей юристы набили руку. Не могу не вспомнить и то, что года полтора назад заработал специальный арбитражный суд по интеллектуальной собственности».

В посте Kedr to Earth также выложен скриншот, из которого становится ясно, что с 1 апреля на Avito нельзя будет предлагать:

электронные версии книг;

аудиокниги;

материалы онлайн-курсов.

Объявления с ними заблокируют — кроме тех, что опубликованы до 1 апреля. Они останутся активными до конца срока размещения.

На площадке и ранее существовали запреты, в частности на медицинские услуги (например, психотерапию), лекарства, табак, алкоголь и наркотики, краснокнижных животных и растения, финансовые услуги и так далее. Но с 2019 года правообладатели стали рассматривать сервис онлайн-объявлений как площадку, на которую постепенно «переезжают» пираты.

В частности, представляющая интересы издательства «Эксмо» Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) подала заявление в полицию на шестерых пользователей «Авито» за размещение книг, права на которые принадлежат изданию. Привлечь саму площадку у АЗАПИ не получилось, поскольку выложены на ней были только обложки и описание, но не сами книги.

АЗАПИ тогда отметило, что хотя «Авито» и блокирует пользователей, нарушающих законодательство в области авторского права, но таких объявлений становится слишком много, поэтому представители правообладателей были вынуждены обратиться к правоохранителям. В Avito сообщили, что, размещая объявление, пользователь обязуется сам обеспечить его соответствие законодательству, в том числе убедиться, что контент не нарушает исключительные права третьих лиц. Очевидно, последние нововведения — это реакция владельцев сайта на претензии правообладателей.