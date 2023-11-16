Авторизация на сайтах через «Госуслуги» откладывается на год

Зампредседателя ИТ-комитета Госдумы, депутат Антон Горелкин внёс в парламент законопроект №487343-8 «О внесении изменения в статью 8 Федерального закона „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“», которым переносятся сроки вступления в силу положений федерального закона 406-ФЗ, касающиеся авторизации на сайтах и в приложениях только по российскому телефонному номеру, через «Госуслуги», Единую биометрическую систему (ЕБС) или иной сервис, полностью или более чем на 50% контролируемый российской стороной.

Согласно новым поправкам, авторизация должна заработать 1 января 2025 года.



Это «даст российским цифровым платформам больше времени на локализацию систем взаимодействия с пользователями», заявляет в своём Тг-канале Горелкин.



«Мы рассчитывали, что наши крупнейшие цифровые платформы успеют решить все организационные вопросы до 1 декабря этого года, – также отмечает парламентарий. – Однако после череды консультаций и совещаний с отраслью выяснилось, что сроки нужно продлять — иначе не будет гарантии стабильного функционирования платформ, что поставит под угрозу комфорт российских пользователей. Поэтому я посчитал необходимым внести законопроект, позволяющий сохранить привычные способы авторизации еще в течение года».



Федеральный закон №406-ФЗ, вносящий изменения в федеральные законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи», был принят летом текущего года. Поправками введён запрет на регистрацию на российских сервисах с помощью иностранной электронной почты, а также запрещена информация про обход блокировок. Этим же законом были введены новые нормы, регулирующие деятельность провайдеров хостинга и операторов географических информационных систем. Закон также ограничивает иностранное участие в новостных агрегаторах.