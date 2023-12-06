Суд в России впервые признал дипфейк объектом авторского права

Арбитражный суд Москвы обязал компанию «Бизнес-аналитика» выплатить компенсацию 500 тыс. руб. «Рефейс технолоджис» за использование созданного по ее заказу дипфейк-видео (deepfake) с американским актером Киану Ривзом. Для российского суда это первое такое решение.

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на картотеку арбитражных дел.



«Рефейс технолоджис» создает дипфейк-ролики и размещает их в социальных сетях, а «Бизнес-аналитика» разрабатывает программное обеспечение.



«Рефейс технолоджис» заказала у «Адженда медиа групп» (AMG) получасовое видео с Киану Ривзом, где тот проверяет, выключил ли он утюг перед выходом из дома, а в конце ролика уходит с утбгом в руках. У «Бизнес-аналитики», скачавшей этот ролик из интернета, не было на него прав, поэтому «Рефейс технолоджис» обратились в суд, потребовав компенсацию за нарушение исключительного права.



«Бизнес-аналитика» не согласилась с требованием истца, поскольку, по мнению ее руководства, дипфейк нельзя считать объектом авторского права. Но суд отклонил доводы ответчика и постановил, что технология deepfake — «дополнительный инструмент обработки» видео, а не способ его создания. В решении суда говорится, что использование такой технологии не может говорить о том, что видео можно использовать без согласия правообладателя или что создатели такого видео не являются его авторами.



Суд удовлетворил иск «Рефейс технолоджис». Дело было рассмотрено в порядке упрощенного производства, а решение суда подлежит немедленному исполнению. «Бизнес-аналитика» также должна уплатить пошлину 13 тыс. руб.