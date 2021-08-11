От Telegram потребовали заблокировать пиратские копии книг

Издательства «АСТ» и «Эксмо», входящие в группу «Эксмо-АСТ», подали в Мосгорсуд два иска к Telegram из-за неудаления пиратского контента:

«АСТ» — дело №3-1242/2021

«Эксмо» — дело №3-1204/2021

Суд удовлетворил требование об обеспечительных мерах, обязав Роскомнадзор заблокировать доступ к книгам «11/22/63» Стивена Кинга, «Метро 2033» Дмитрия Глуховского и др., которые распространяются в Telegram-каналах. Как пояснил «Ъ» член правления Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ, представляет «Эксмо-АСТ» в суде) Максим Рябыко, истец требует прекращения создания условий для распространения конкретных литературных произведений.

Это первые иски к Telegram от «Эксмо-АСТ». Прежде группа добивалась удаления пиратского контента через обращения в мессенджер и жалобы в Apple и Google, которые переадресовывали требования в магазины приложений.

🏴‍☠️ Издательства АСТ и «Эксмо» впервые подали в суд на Telegram из-за распространения пиратских копий книг.



Истцы хотят, чтобы мессенджер начал системно бороться с удалением пиратского контента, и допускают требования по блокировке Telegram в будущем:https://t.co/FouNiQWR3H — Код Дурова (@durovcode) August 11, 2021

С 2019 г. по требованию АЗАПИ в интересах издательства Telegram удалил 52 000 пиратских книг и 31 канал. После обращения в Apple по требованию корпорации Telegram заблокировал 346 каналов в iOS, по требованию Google – 69 каналов в Android.



В «Эксмо-АСТ» заявили, что Telegram реагирует не на все жалобы. В 2020 г. АЗАПИ оценила ежегодные убытки группы от пиратских копий в Telegram-каналах в 55 млрд руб. Рябыко пояснил, что АЗАПИ планирует набрать «критическую массу» судебных решений, чтобы появилась возможность заблокировать мессенджер за многократные нарушения. Однако издательства скорее нацелены на внедрение системы цифровых отпечатков в Telegram. Вице-президент Telegram Илья Перекопский не ответил на запрос издания.

«У борцов с пиратством опять кончились деньги, поэтому они взялись за дешёвый пиар», — считает директор Ассоциации интернет-издателей Владимир Харитонов, а также критикует заявление АЗАПИ о якобы ежегодных убытках в 55 млрд рублей:

«Думаю, оценка довольно тупая: вычисляют долю тех, кто покупает электронные книги, среди тех, кто их читает. И считают, что „вот, если бы все, кто не купил, купили бы, то вот и получилась бы примерно половина всего российского рынка“. Что, конечно, полная ерунда».

С октября 2020 года вступили в силу новые правила для блокировки приложений, размещающих пиратский контент. Поправки коснулись, в частности, контента в приложениях для мобильных устройств. В июне в Госдуме предложили удалять ссылки на пиратские сайты без решения суда.