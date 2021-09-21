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21 сентября 2021

Правообладатели хотят оштрафовать Telegram за книгу Бориса Акунина

Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) направила в Роскомнадзор заявление о привлечении владельцев мессенджера к админответственности; кроме этого в Мосгорсуде лежит как минимум два заявления с жалобами на пиратство других интернет-сервисов в отношении произведений Стивена Кинга, Гузели Яхиной, Дмитрия Глуховского и всё того же Бориса Акунина.

АЗАПИ, представляющая интересы крупных российских издательств – АСТ, «Эксмо», «Альпина», МИФ, Азбука-Аттикус и др., направила в Роскомнадзор заявление о привлечении компании – владельца Telegram (Telegram Messenger LLP) к административной ответственности за неудаление нелегальных копий книг (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ).

 

 

Издатели обвиняют Telegram в том, что тот в нарушение обеспечительных мер суда не удаляет пиратские копии книг и не блокирует распространяющий их канал, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо АЗАПИ.

В статье говорится, что поводом для обращения в Роскомнадзор стало размещение в открытом доступе книги «История государства Российского. Между Азией и Европой» Бориса Акунина (издательство АСТ) и «Заживо в темноте» Майка Омера (издательство «Эксмо»). Мессенджер, по словам издания, проигнорировал решение Мосгорсуда, постановившего удалить нелегальную копию.

Член правления ассоциации Максим Рябыко подтвердил обращение в Роскомнадзор и назвал Telegram одним из крупнейших источников книжного пиратства в русскоязычном интернете.

В тексте заявления также сказано:

«Более того, Telegram не были в установленный срок (и согласно установленной процедуре) исполнены требования даже о блокировке канала, распространяющего нелегальный контент. Действия компании Telegram Messenger LLP в рассматриваемой ситуации, по нашему мнению, подпадают под признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ».

 

Издание напоминает, что данное правонарушение грозит юридическим лицам штрафом от 800 тыс. до 4 млн рублей. По оценкам правообладателей, потери книжной индустрии от контрафакта в интернете составляют порядка 1,5 млрд рублей в год. Относительно последнего утверждения директор Ассоциации интернет-издателей Владимир Харитонов не без иронии заметил:

«Ох ты ж! Оценка урона от пиратства всё сокращается! Теперь это 1,5 млрд ₽, 15% от рынка электронных книг. А ведь ещё три года назад на трезвом глазу кричали про 90% всего рынка. Что это с лоббистами?»

 

В сентябре текущего года от издательства АСТ в Мосгорсуд было подано как минимум два заявления с жалобой на интернет-пиратство. Первое касается аудиокниги «Шпионский роман» всё того же Бориса Акунина. По заявлению суд уже принял определение о предварительном обеспечении исключительных прав. Второе заявление также уже рассмотрено судом на предмет предварительных блокировок, и там также присутствует произведение Акунина — «Мир и война». Кроме него, правообладатели хотят заблокировать доступ к книгам «Метро 2033» Дмитрия Глуховского, «Эшелон на Самарканд» Гузели Яхиной и «Доктор Сон» Стивена Кинга.

187-ФЗ 364-ФЗ Telegram мессенджеры правообладатели Мосгорсуд АЗАПИ книги Владимир Харитонов Максим Рябыко штраф Борис Акунин

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