Запретить биометрическую слежку!

Некоторые современные технологии наблюдения настолько опасны, что неизбежно создают гораздо больше проблем, чем решают. К таким относятся системы распознавания лиц, которые правительства самых разных стран усиленно разворачивают в своих регионах, используя не столько для повышения безопасности граждан, сколько для слежки за ними. К тому же применение данных технологий зачастую непрозрачно, никак не контролируется гражданским обществом, а собранные с помощью таких систем данные никак не защищены ни от утечек, ни от незаконного использования.

Сегодня Access Now и более 175 организаций со всего мира призывают к запрету применения технологий распознавания лиц и удаленного биометрического распознавания, которые делают возможным массовое и целевое наблюдение.

Эти инструменты способны выявлять и отслеживать людей, куда бы они ни пошли, что подрывает наши фундаментальные права и гражданские свободы, в том числе право на неприкосновенность частной жизни и защиту данных, право на свободу выражения мнений, право на свободу собраний (что ведет к криминализации протеста и вызывает сдерживающий эффект), а также права на равенство и отсутствие дискриминации.

The world needs to end biometric surveillance💥 We’re joining a global call w/ @AmnestyTech @internetfreedom @idec @edri @hrw & 170+ human rights advocates to ban this harmful tech that fuels discrimination & violates civil liberties. https://t.co/v6aGpnMljf #BanBS pic.twitter.com/ffwxkp1f1c

Организации гражданского общества, активисты, исследователи и технические специалисты требуют законодательного запрета на использование этих инструментов в общедоступных местах, будь то правительства, правоохранительные органы или частные лица.

Аналитик европейской политики Access Now Дэниел Леуфер считает, что подобные технологии делают любого человека потенциальным подозреваемым, а властям предоставляют инструмент, подталкивающий к нарушению прав и свобод граждан:

Технологии распознавания и слежки на основании биометрических данных представляют собой атаку на конфиденциальность и защиту данных, усугубляют неравенство и дискриминацию. Они могут использоваться для подавления свободы выражения мнений и собраний, прокладывая путь для криминализации протеста.



«Несмотря на систематическое нарушение наших прав, внедрение этих технологий продолжает расти, — сказала Вероника Арройо, политический партнер Access Now в Латинской Америке. — Правительства оправдывают это, ссылаясь на соображения общественной безопасности и утверждая, что принимают правовые гарантии. Из регионального опыта мы знаем, что эти заявления и гарантии являются лишь фасадом для маскировки вреда. Это должно прекратиться».

В рамках требований коалиция подписантов призывает правительства:

Помимо государственного регулирования, группа также призывает частные компании прекратить создание, разработку, продажу и использование технологий распознавания лиц и удаленного биометрического распознавания, которые обеспечивают массовую слежку и дискриминационное целевое наблюдение. Инвесторам настоятельно рекомендуется призвать компании, которые они финансируют, прекратить создавать, разрабатывать, продавать или иным образом предоставлять эти технологии во вредных целях.



«Amazon, Microsoft и IBM отказались от продажи технологий распознавания лиц полиции, — говорит Иседуа Орибхабор, аналитик американской политики в Access Now. — Инвесторы призывают к ограничению использования этой технологии. Это показывает, что частный сектор хорошо осведомлен об опасностях, которые биометрическое наблюдение представляет для прав человека. Но недостаточно знать о проблеме — пора действовать. Частный сектор должен полностью устранить последствия биометрического наблюдения, в первую очередь прекратив создавать или развивать эту технологию».

Мы должны запретить такую ​​практику раз и навсегда, говорит Access Now, к которой присоединилось уже более более 175 гражданских общественных организаций, активистов, технологов и других экспертов, объединившихся по всему миру и подписавшихся под открытым письмом, выложенном по этой ссылке.

В открытом письме с призывом к глобадьному запрету технологий биометрического распознавания, обеспечивающих массовое и дискриминационное наблюдение, сказано:

Весь мир увидел, как технологии распознавания лиц и удаленной биометрической идентификации используются с нарушениями прав человека — например, в Китае, США, России, Великобритании, Уганде, Кении, Словении, Мьянме, ОАЭ, Израиле и Индии. Незаконные аресты ни в чем не повинных людей в Соединенных Штатах, Аргентине и Бразилии подорвали право людей на неприкосновенность частной жизни и их права на надлежащую правовую защиту и свободу передвижения. Наблюдение за этническими и религиозными меньшинствами, а также другими маргинализированными и угнетенными общинами в Китае, Таиланде и Италии нарушает право людей на неприкосновенность частной жизни и их права на равенство и недискриминацию.

Эти технологии по своей природе угрожают правам людей и уже нанесли значительный ущерб. Никакие технические и правовые гарантии никогда не смогут полностью устранить угрозу, которую они представляют, и поэтому мы считаем, что они никогда не должны использоваться в общественных или общедоступных местах ни правительствами, ни частным сектором. Вероятность злоупотреблений слишком велика, а последствия слишком серьезны.

«Мы призываем к запрету, потому что мораторий мог бы временно остановить разработку и использование этих технологий и выиграть время для сбора доказательств и организации демократического обсуждения. Уже ясно, что эти расследования и обсуждения только дополнительно демонстрируют, что использование этих технологий в общедоступных местах несовместимо с нашими правами человека и гражданскими свободами и должно быть запрещено полностью и навсегда», — говорится в открытом письме.

Технологии распознавания лиц и удаленной биометрической идентификации имеют значительные технические недостатки в их нынешних формах. Например, системы распознавания лиц имеют расовые предубеждения и менее точно определяют людей с темным оттенком кожи. Однако технические усовершенствования этих систем не устранят угрозу, которую они представляют для прав человека и гражданских свобод.



Хотя добавление более разнообразных обучающих данных или принятие других мер для повышения точности распознавания может решить некоторые текущие проблемы с этими системами, это в конечном итоге только усовершенствует их в качестве инструментов для наблюдения и делает их более эффективными в подрыве прав человека.

Мы просим гражданское общество, активистов, ученых и другие заинтересованные стороны со всего мира подписаться под этим письмом и присоединиться к борьбе за то, чтобы использование этих технологий в общедоступных местах было запрещено сейчас и навсегда, чтобы наши права человека и гражданские права и свободы были защищены.



Связаться с инициаторами введения моратория на использование соответствующих технологий можно по адресу [email protected] — для получения дополнительной информации о том, как вы можете поддержать эту инициативу. Либо посетите страницу кампании, где также можно увидеть полный список подписавшихся сторон.

Среди российских организаций, который подписались под этим письмом:

Мы верим, что этот список будет только расти.

Вы можете внести свой вклад в продвижение кампании #BanBS, разместив сообщение в социальных сетях — на сайте есть небольшая инструкция, как это сделать.

Кроме этого, «РосКомСвобода» примет участие в ежегодном всемирном саммите по правам человека в эмоху цифровых технологий — RightsCon, который проходит с 7 по 11 июня 2021 года. Глава нашей юридической практики, Саркис Дарбинян, выступит на двух панелях по теме слежки в коронавирусную эпоху:

Join us on June 8 at 5:30am EST/11:30am CEST to hear from the top digital rights litigators @VrindaBhandari @internetfreedom, @PrasanthTweets @SFLCin, Dan Yair @acrioline, & @sardarbinyan @RuBlackListNET about the current state of COVID-19 litigation #RightsCon2021 pic.twitter.com/YEHnisb3CP