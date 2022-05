Bandcamp одержал временную победу в суде против Google

Epic Games не только борется с магазинами приложений за право обрабатывать собственные платежи в приложениях в своей популярной игре Fortnite, но и ведет антимонопольную судебную тяжбу с технологическими гигантами через Bandcamp, музыкальную интернет-компанию, которую Epic приобрела в марте. Об этом сообщает профильное издание о интернете и цифровых технологиях TechCrunch.

