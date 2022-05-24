Bandcamp одержал временную победу в суде против Google

Epic Games не только борется с магазинами приложений за право обрабатывать собственные платежи в приложениях в своей популярной игре Fortnite, но и ведет антимонопольную судебную тяжбу с технологическими гигантами через Bandcamp, музыкальную интернет-компанию, которую Epic приобрела в марте. Об этом сообщает профильное издание о интернете и цифровых технологиях TechCrunch.

Epic Games' Bandcamp temporarily wins right to use its own payments system on Google Play https://t.co/mxrhyWFV4r by @sarahintampa — TechCrunch (@TechCrunch) May 23, 2022



Epic стремится поддерживать функции платформы, ориентированные на авторов и исполнителей музыкального контента, которые дают создателям музыки больше денег, чем большинство потоковых приложений и веб-сайтов. Авторы Bandcamp получают около 82% от каждой продажи через настраиваемую систему выставления счетов в приложении, и им разрешено устанавливать свои собственные модели ценообразования.



Но, как пишет Global Circulate, в апреле у Bandcamp могли возникнуть проблемы с площадкой Google Play, когда Google косвенно пригрозил удалить их приложение, если компания не изменит свою политику оплаты. Ранее несколько музыкальных платформ уже были исключены из системы распределения доходов Google.



Сервис посчитал, что такая политика идёт вразрез его интересам, а также ляжет дополнительными расходами на пользователей, и через компанию-владельца, Epic Game, вступил в новый судебный процесс против IT-гиганта. Ещё один антимонопольный процесс Epic уже ведёт против Google, и совсем недавно обе компании достигли временного соглашения, которое позволит Bandcamp работать без изменений через Google Play не менее года, а его приложение не будет удалено. По данным Epic, скорее всего, вместе с Google по этому делу они вернутся в суд в конце 2023 года.