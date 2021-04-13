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April 13, 2021, 2:29 p.m.

Принят в I чтении законопроект о создании банка данных экстремистских материалов

Законопроект предусматривает создание государственной информационной системы с данными, полномочиями по ведению и использованию которой наделяется Минюст России — ею будут пользоваться силовики в рамках противодействия экстремистской деятельности.

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект №1129469-7 о создании специального информационного банка данных экстремистских материалов. На рассмотрение нижней палаты парламента документ был внесен Правительством РФ.

«Создание банка данных имеет целью обеспечение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, проводимых в рамках противодействия экстремистской деятельности, и организацию профилактических мероприятий, направленных на её предупреждение», - сказано в пояснительной записке к документе.

Оператором системы предлагается назначить Минюст. 

В документе уточняется, что в течение 30 дней со дня получения вступившего в законную силу решения суда о признании тех или иных информационных материалов экстремистскими, Минюст России вносит в федеральный список экстремистских материалов не сами материалы, а только сведения о них. Сами же запрещенные материалы вносятся Минюстом в данный банк.

Госдума законопроект база данных 114-ФЗ экстремистские материалы Минюст Правительство

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