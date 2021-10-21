Банки просят отложить обязательную выдачу кредитов по биометрии

Банки попросили у ЦБ отложить на год запуск услуг по обязательному открытию счетов и выдаче кредитов через Единую биометрическую систему (ЕБС). Об этом сообщает РБК. Соответствующее письмо председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной и председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову направила Ассоциация банков «Россия». Финансово-кредитные учреждения должны предоставлять эти услуги с 1 января 2022 года, но технологические решения для этого у них пока не готовы.

«По информации, полученной от кредитных организаций — членов Ассоциации «Россия», не все банки с универсальной лицензией готовы выполнить к 1 января 2022 года требование законодательства в полном объёме и реализовать оказание услуг по открытию счетов, приему вкладов и выдаче кредитов физическим лицам через свой официальный сайт и мобильное приложение», — говорится в письме (есть у РБК).

Ассоциация также просит разрешить банкам предоставлять услуги через ЕБС только в одном канале на выбор: или на сайте, или в мобильном приложении. Сейчас закон обязывает предоставлять услугу на всех платформах.



Центробанк и «Ростелекомом» запустили ЕБС 1 июля 2018 года. Для подключения к системе потенциальный клиент должен сдать образцы биометрии (образец голоса и изображение лица) в отделении банка и зарегистрироваться на портале госуслуг. Эти данные будут использоваться для проверки личности при первичном обращении в банк.



ЦБ обязал банки принимать биометрические данные на законодательном уровне. Изначально кредитные организации должны были внедрить такую функцию в 100% своих отделений уже к концу 2019 года. Но показатель так и не был достигнут. По данным ЦБ, на сегодняшний день к ЕБС подключились 218 банков, сдать биометрические данные можно в 13 тыс. отделений. Всего в системе за три года её существования зарегистрировано около 216 тыс. пользователей.



Вопрос безопасности ЕБС — крайне дискуссионная тема, говорит управляющий RTM Group Евгений Царев. По его словам, в течение 5–10 лет не исключено появление случаев использования в системе deepfake (видеоподделки изображения лица).

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