Банки готовятся к трансферу биометрии клиентов в единую госсистему

Россияне, сдававшие банкам свою биометрию, стали получать уведомления о том, что их данные вскоре будут переданы в Единую биометрическую систему (ЕБС). Об этом пишет «Ъ». Банки должны провести эту процедуру до 30 сентября 2023 года, уведомлять клиентов им следует за 30 дней до передачи. По данным газеты, государство может получить до 75 млн изображений лиц.

Оповещения приходят через СМС или пуш-уведомления. Предполагается, что трансфер данных будет добровольным и граждане имеют право на отказ, для чего необходимо уведомить свой банк. После этого персональные данные обязаны удалить.

С инициативой о необходимости собрать все биометрические данные в одной системе ещё в ноябре 2021 года выступил Владимир Путин:

«Считаю, что такая предельно личная информация в единой государственной системе биометрической идентификации, то есть государство должно взять на себя ответственность за её хранение».

С тех пор велись работы по подготовке системы хранения, в данный момент тестируется передача слепков.

По мнению консультанта по информационной безопасности Positive Technologies Алексея Лукацкого, централизованное хранение данных является одновременно и преимуществом, и недостатком перехода в ЕБС. Это удобно, но также может привести к утечке сразу всех данных:

«Все ссылаются на то, что ЕБС никто не взламывал. Но и клиентов внутри ЕБС было мало — сотни тысяч. Когда в ЕБС будут десятки миллионов данных, ситуация может поменяться кардинально».

👉 Биометрические данные. Можно ли их не сдавать?