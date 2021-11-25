Netflix проверят на пропаганду ЛГБТ

В Министерство внутренних дел поступило обращение с жалобой на демонстрацию сервисом Netflix сериалов ЛГБТ-тематики под маркировкой «16+», ведомство приступило к ее рассмотрению, сообщает газета «Ведомости», которая ознакомилась с копией документа.

Сочла своим долгом «дать сигнал» Ольга Баранец, которая называет себя общественным уполномоченным по защите семьи. Netflix якобы демонстрирует целую подборку сериалов и фильмов о ЛГБТ:

«Эта красочная коллекция повествует о жизни геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров».

Если правоохранители увидят в контенте американского стримингового сервиса «пропаганду гомосексуализма среди детей», то компании грозит штраф до 1 млн рублей (ч.2 ст.6.21 КоАП). Ранее по этой же статье уже оштрафовали телеканал «МУЗ-ТВ».

На сайте «уполномоченного» также есть статья с требованием «привлечь Netflix за пропаганду извращений российским детям».



«Налицо объективная сторона административного правонарушения: умышленная пропаганда для российской «продвинутой молодежи» нетрадиционных сексуальных установок через главных героев и сюжет фильма, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, да и просто пробуждение интереса к этой теме в головах детей, которые сами бы об этом никогда и не задумались», — говорится в статье.



Там же приводятся слова самой Баранец: «Снимайте что хотите, показывайте на закрытых показах у себя. Когда это начинается публично, то начинается распространение этих идей. Наша цель — препятствовать пропаганде ЛГБТ-движения. В идеале хотелось бы получить судебный запрет на любое публичное распространение ЛГБТ-идей. Закон же есть, закон надо соблюдать».