Нацпроект по развитию беспилотников будет запущен 1 января

Национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем (БАС) будет запущен с 1 января 2024 года, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он отметил, что реализация подготовительных мер должна быть начата уже сегодня.



Как указали в секретариате Белоусова, до этого было утверждено пять федеральных проектов, которые входят в состав нацпроекта. Документ отправили на итоговое утверждение. Также там добавили, что до конца текущего года необходимо принять ряд нормативных правовых актов для внедрения финансовых мер поддержки потребителей, разработчиков и производителей БАС, а также для развития сервисов.



В развитие гражданских БАС в России до 2030 г. может быть вложено в общей сложности 898,4 млрд руб. Это следует из паспорта нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», с которым ознакомились «Ведомости». В том числе 696,9 млрд будет выделено из федерального бюджета, 143,6 млрд – из региональных, остальное – из внебюджетных источников. Средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для финансирования не предусмотрено.



Согласно поручению Президента Владимира Путина, нацпроект по развитию БАС должен быть утвержден до сентября 2023 г. Куратором нацпроекта назначен Белоусов, руководителем вице-премьер, министр промышленности Денис Мантуров. Это следует из паспорта нацпроекта.



Ранее Путин заявил, что развитие беспилотной авиации является важнейшим и очень перспективным направлением деятельности. По его словам, объем отрасли может достичь 1 трлн рублей. По прогнозам Белоусова, к концу 2026 года Россия будет выпускать по 18 тысяч дронов ежегодно. Для достижения этой цели он призвал создать единого оператора для беспилотной и пилотируемой авиации.