Мигрантов зарегистрируют погеномно

Все трудовые мигранты из стран ближнего зарубежья должны проходить геномную регистрацию, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Кроме того, Бастрыкин предложил «прописать все формы миграции, а также нормы, связанные с регистрацией иностранцев, с выдачей квот на занятие трудовой деятельностью», и «четко определить порядок учета мигрантов, их дактилоскопирования и другие виды контроля».

«Такие меры серьезным образом ужесточат контроль над миграционными процессами, позволят поставить дополнительный барьер проникновению на наш рынок труда криминальных элементов, а правоохранительным органам – более успешно раскрывать совершенные ими преступления», – заявил глава СК.

Бастрыкин объясняет свою инициативу ростом числа особо опасных преступлений, совершаемых приезжими. «В структуре преступности мигрантов наметились тенденции роста противоправных деяний, имеющих повышенную общественную опасность, в частности, экстремизма — на 33%, терроризма — на 26%, убийств — на 8%, изнасилований — на 5%», — заявил Бастрыкин.

По его словам, для большего контроля над процессом миграции необходимо кодифицировать и сделать единообразным весь объем нормативных правовых актов в этой сфере. «В настоящее время вопросы миграции регулируют уже сотни нормативных актов. А это многоплановая и довольно запутанная нормативная база. Поэтому явно назрел вопрос о кодификации миграционного законодательства», — сказал Бастрыкин. В частности, в ходе этого процесса можно было бы определить порядок учета мигрантов — в том числе снятие отпечатков пальцев и геномную регистрацию.

Геномная регистрация — это взятие образца ДНК у человека. Она регулируется законом «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации», принятым в 2008 году. Сейчас в соответствии с ним обязательную геномную регистрацию должны проходить лица, осужденные и отбывающие наказание в виде лишения свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Также образцы ДНК могут брать в ходе следственных действий и у неопознанных трупов.



РБК отмечает, что Бастрыкин не в первый раз выступает с инициативой распространить обязательную геномную регистрацию на мигрантов. Эту инициативу он выдвигал еще в 2011 году, также связывая ее с ростом числа преступлений, в том числе экстремистской направленности, совершаемых приезжими. «Сегодня современные методы отбора материала для геномной экспертизы уже не связаны с тем, чтобы пальчик уколоть. Более современные методы есть и у нас, и на Западе. Геномная регистрация уже реальность в таких странах, как Великобритания, Аргентина, США, Франция», — говорил тогда глава СК.

Ранее стало известно, что мобильное приложение, позволяющее потенциальным и текущим мигрантам в Россию получать государственные и частные услуги, планируется запустить в 2022 году. Изначально цифровую платформу для мигрантов должно было разрабатывать МВД, но в 2020 году работу было поручено продолжить Минсвязи. Источник «Ъ» отмечал, что альтернативный проект — открытие для мигрантов инфраструктуры «Госуслуг» и МФЦ — сложен в реализации.