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1 ноября 2021

Мигрантов зарегистрируют погеномно

По мнению главы СКР Александра Бастрыкина, обязательная геномная регистрация мигрантов позволит «поставить дополнительный барьер проникновению на наш рынок труда криминальных элементов, а правоохранительным органам – более успешно раскрывать совершенные ими преступления».

Все трудовые мигранты из стран ближнего зарубежья должны проходить геномную регистрацию, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Кроме того, Бастрыкин предложил «прописать все формы миграции, а также нормы, связанные с регистрацией иностранцев, с выдачей квот на занятие трудовой деятельностью», и «четко определить порядок учета мигрантов, их дактилоскопирования и другие виды контроля».

«Такие меры серьезным образом ужесточат контроль над миграционными процессами, позволят поставить дополнительный барьер проникновению на наш рынок труда криминальных элементов, а правоохранительным органам – более успешно раскрывать совершенные ими преступления», – заявил глава СК.

Бастрыкин объясняет свою инициативу ростом числа особо опасных преступлений, совершаемых приезжими. «В структуре преступности мигрантов наметились тенденции роста противоправных деяний, имеющих повышенную общественную опасность, в частности, экстремизма — на 33%, терроризма — на 26%, убийств — на 8%, изнасилований — на 5%», — заявил Бастрыкин.

По его словам, для большего контроля над процессом миграции необходимо кодифицировать и сделать единообразным весь объем нормативных правовых актов в этой сфере. «В настоящее время вопросы миграции регулируют уже сотни нормативных актов. А это многоплановая и довольно запутанная нормативная база. Поэтому явно назрел вопрос о кодификации миграционного законодательства», — сказал Бастрыкин. В частности, в ходе этого процесса можно было бы определить порядок учета мигрантов — в том числе снятие отпечатков пальцев и геномную регистрацию.

Геномная регистрация — это взятие образца ДНК у человека. Она регулируется законом «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации», принятым в 2008 году. Сейчас в соответствии с ним обязательную геномную регистрацию должны проходить лица, осужденные и отбывающие наказание в виде лишения свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Также образцы ДНК могут брать в ходе следственных действий и у неопознанных трупов.

РБК отмечает, что Бастрыкин не в первый раз выступает с инициативой распространить обязательную геномную регистрацию на мигрантов. Эту инициативу он выдвигал еще в 2011 году, также связывая ее с ростом числа преступлений, в том числе экстремистской направленности, совершаемых приезжими. «Сегодня современные методы отбора материала для геномной экспертизы уже не связаны с тем, чтобы пальчик уколоть. Более современные методы есть и у нас, и на Западе. Геномная регистрация уже реальность в таких странах, как Великобритания, Аргентина, США, Франция», — говорил тогда глава СК.

Ранее стало известно, что мобильное приложение, позволяющее потенциальным и текущим мигрантам в Россию получать государственные и частные услуги, планируется запустить в 2022 году. Изначально цифровую платформу для мигрантов должно было разрабатывать МВД, но в 2020 году работу было поручено продолжить Минсвязи. Источник «Ъ» отмечал, что альтернативный проект — открытие для мигрантов инфраструктуры «Госуслуг» и МФЦ — сложен в реализации.

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