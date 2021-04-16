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Новости
April 16, 2021, 8:06 a.m.

За комментарий «Это бомба!» на белгородца завели дело о ложном минировании

Данной фразой мужчина хотел показать, что на протестном митинге 23 января будет происходить что-то очень интересное, но полицейские поняли всё слишком буквально.

Житель Белгорода стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье о заведомо ложном сообщении о теракте, после того, как написал комментарий «Это бомба!» в закрытой группе во «ВКонтакте», которую ведут местные сторонники политика Алексея Навального. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Белгородец оставил такой комментарий под записью о митинге в поддержку Алексея Навального 23 января незадолго до самой акции протеста. Так он ответил на вопрос одной из участниц группы, которая спросила, что будет на митинге.

На следующий день после митинга белгородца вызвали в полицию. В феврале в его отношении возбудили уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Во «ВКонтакте» удивились произошедшему и критически прокомментировали действия силовиков:

«Мы не знаем всей полноты картины, но если в новостях картина полная, то это бомбический маразм».

В конце марта Октябрьский районный суд Белгорода назначил мужчине психиатрическую экспертизу, однако его не госпитализировали, так как он обжаловал решение суда.

«Самое безумное уголовное дело дня (уголовных дел столько, что уже можно вводить такие номинации, есть из чего выбрать)», — пишет в своём Telegram главред It’s My City Дмитрий Колезев.

Выражение, которое использовал белгородец, давно уже является интернет-мемом, который означает что-то из ряда вон выходящее, оригинальное, либо описывает громкое событие.

соцсети ВКонтакте абсурд полиция МВД России Навальный митинг лжеминирование ст.207.2 Белгород

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