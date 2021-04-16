За комментарий «Это бомба!» на белгородца завели дело о ложном минировании

Житель Белгорода стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье о заведомо ложном сообщении о теракте, после того, как написал комментарий «Это бомба!» в закрытой группе во «ВКонтакте», которую ведут местные сторонники политика Алексея Навального. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Белгородец оставил такой комментарий под записью о митинге в поддержку Алексея Навального 23 января незадолго до самой акции протеста. Так он ответил на вопрос одной из участниц группы, которая спросила, что будет на митинге.

Комментарий «Это бомба!» о митинге в поддержку Навального приравняли к ложному сообщению о теракте. Автору грозит до пяти лет:https://t.co/zdhqm22Nh2 pic.twitter.com/8GAtkgzIIu — Ilya Varlamov (@varlamov) April 15, 2021

На следующий день после митинга белгородца вызвали в полицию. В феврале в его отношении возбудили уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Во «ВКонтакте» удивились произошедшему и критически прокомментировали действия силовиков:

«Мы не знаем всей полноты картины, но если в новостях картина полная, то это бомбический маразм».

В конце марта Октябрьский районный суд Белгорода назначил мужчине психиатрическую экспертизу, однако его не госпитализировали, так как он обжаловал решение суда.

«Самое безумное уголовное дело дня (уголовных дел столько, что уже можно вводить такие номинации, есть из чего выбрать)», — пишет в своём Telegram главред It’s My City Дмитрий Колезев.

Новость - огонь!*



Не является сообщением о пожаре pic.twitter.com/UNuxcyf93X — Усы Пескова (@Sandy_mustache) April 15, 2021

Выражение, которое использовал белгородец, давно уже является интернет-мемом, который означает что-то из ряда вон выходящее, оригинальное, либо описывает громкое событие.