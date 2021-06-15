Создатель Всемирной паутины выставил на аукцион исходный код Интернета

Сэр Тим Бернерс-Ли, известный во всём мире как основатель Всемирной сети, выставил на аукционе Sotheby’s исходный код Интернета в виде «невзаимозаменяемого токена» (non-fungible token или NFT), куда входят файлы с почти 10 000 строками кода. В лоте также содержатся «оригинальные файлы с отметками времени» исходного кода, написанного для проекта, «анимированная визуализация» этого кода, письмо самого Бернерса-Ли о процессе написания программы и «цифровой плакат» кода, созданного им.

The web’s source code is being auctioned as an NFT by inventor Tim Berners-Lee @Sam_L_Shead https://t.co/tIU4gJb0q7 — Ted Kemp (@TedKempCNBC) June 15, 2021

Аукцион всемирной паутины NFT под названием «Это изменило все» будет проводиться Sotheby’s в Лондоне с 23 по 30 июня, а ставки начинаются с 1000 долларов.

Это станет первым случаем, когда Бернерс-Ли сможет напрямую получить средства от одного из величайших избретений современности, использовав в будущем вырученные средства для реализации инициатив, которые поддерживают он сам и его супруга Розмари. По словам Бернерса-Ли:

«Идея состоит в том, что кому-то может понравиться версия кода с цифровой подписью, — это похоже на то, как многие люди просят копии книг с физическим автографом».

Как пишет BBC, Тим Бернерс-Ли никогда не стремился зарабатывать деньги непосредственно на своем творении, и код интернета остается открытым. ЦЕРН (CERN), исследовательская организация, в которой в то время работал программист, отказалась от всех прав на технологию и передала ее в открытый доступ в 1993 году.