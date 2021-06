Создатель Всемирной паутины выставил на аукцион исходный код Интернета

Сэр Тим Бернерс-Ли, известный во всём мире как основатель Всемирной сети, выставил на аукционе Sotheby’s исходный код Интернета в виде «невзаимозаменяемого токена» (non-fungible token или NFT), куда входят файлы с почти 10 000 строками кода. В лоте также содержатся «оригинальные файлы с отметками времени» исходного кода, написанного для проекта, «анимированная визуализация» этого кода, письмо самого Бернерса-Ли о процессе написания программы и «цифровой плакат» кода, созданного им.

The web’s source code is being auctioned as an NFT by inventor Tim Berners-Lee @Sam_L_Shead https://t.co/tIU4gJb0q7