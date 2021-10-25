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25 октября 2021

В России создадут дроны, отслеживающие в лесах любые объекты

В гражданской сфере такие беспилотники можно использовать для поиска, отслеживания перемещений и фотографирования редких животных.

В России создадут беспилотные летательные аппараты, способные на больших скоростях летать в лесах и искать там цели, к примеру, беглых преступников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем (ГосНИИАС).

 

 

«Уйти от такого преследования будет просто невозможно. Дроны будут обозначать местоположение объектов и непрерывно передавать их координаты в центр управления», — рассказал заместитель начальника отделения по программным комплексам Борис Вишняков.

Он уверен, что создание таких дронов — это вопрос ближайших двух лет. В гражданской сфере такие беспилотники можно использовать для поиска, отслеживания перемещений и фотографирования редких животных.

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