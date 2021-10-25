В России создадут дроны, отслеживающие в лесах любые объекты

В России создадут беспилотные летательные аппараты, способные на больших скоростях летать в лесах и искать там цели, к примеру, беглых преступников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем (ГосНИИАС).

В России создадут беспилотники, способные «на больших скоростях» выслеживать в лесах беглых преступников и редких животных.



По словам разработчиков, «уйти от такого преследования будет просто невозможно»https://t.co/vIr1N7AwN2 — TJ (@tjournal) October 25, 2021

«Уйти от такого преследования будет просто невозможно. Дроны будут обозначать местоположение объектов и непрерывно передавать их координаты в центр управления», — рассказал заместитель начальника отделения по программным комплексам Борис Вишняков.

Он уверен, что создание таких дронов — это вопрос ближайших двух лет. В гражданской сфере такие беспилотники можно использовать для поиска, отслеживания перемещений и фотографирования редких животных.