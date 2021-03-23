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March 23, 2021, 2:33 p.m.

Госдума в I чтении приняла законопроект о бесплатном доступе к значимым сайтам

Предлагаемые изменения в законодательство должны позволить гражданам беспрепятственно получать госуслуги дистанционно, и «направлены на поддержку социально незащищенных групп населения в условиях сокращения доходов, вызванных эпидемией и ее социально-экономическими последствиями».

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект №1087071-7, вносящий поправки в закон «О связи», согласно которым услуги абонентам по предоставлению доступа к «сайтам, включенным в перечень отечественных социально значимых сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет», будут оказываться без взимания платы.

«Предлагаемые изменения необходимы для обеспечения доступности государственных услуг и возможности получения их в дистанционном режиме в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки и режима самоизоляции, а также носят ярко выраженный социальный характер и направлены на поддержку социально незащищенных групп населения в условиях сокращения доходов населения, вызванных эпидемией и ее социально-экономическими последствиями», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

С таким предложением в январе 2020 года в Послании Федеральному Собранию выступил Президент РФ Владимир Путин. Глава государства предложил подготовить проект по обеспечению граждан бесплатным доступом к социально значимым российским интернет-сервисам.

В настоящее время в перечень социально значимых информационных ресурсов входит 371 сайт, он разделён на несколько категорий: «коммуникационные сервисы», «агрегаторы социально значимой информации», «национальная культура и традиции», «непрерывное образование и повышение квалификации» и другие.

Операторы связи оценили «бесплатный» доступ в 150 миллиардов рублей в год — такие потери они могут понести за предоставление такой услуги. Но власти не согласились с данной оценкой.

 

Госдума свободный доступ 126-ФЗ значимые сайты

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