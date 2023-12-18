Опубликован рейтинг наиболее благоприятных для «цифровых кочевников» стран

Консалтинговый сервис VisaGuide.World в области путешествий и виз опубликовал рейтинг стран мира, лучше всего подходящих для «цифровых кочевников». Как пишет «Ъ», обративший внимание на исследование, сервис изучил основные параметры, необходимые для комфортной работы из-за рубежа, и туда вошли:

доступность получения визы «цифрового кочевника»;

средняя скорость работы интернета в данной стране;

налоговая политика и длительность безналогового пребывания;

требования по доходу для претендентов на получение визы;

стоимость проживания (в евро);

уровень развитости и доступности системы здравоохранения;

популярность среди туристов.

«Индекс Digital Nomad Visa — это комплексная рейтинговая система, оценивающая и ранжирующая страны на основе их пригодности для „цифровых кочевников“. Этот индекс учитывает различные факторы, критичные для удалённых работников, которые путешествуют и живут в разных странах», – говорится в исследовании.

На 1-м месте с существенным отрывом оказалась Испания, которой авторы рейтинга поставили высокие оценки по скорости интернета, развитости системы здравоохранения и популярности среди туристов. Даже менее выгодная налоговая система — 15-процентный подоходный налог и ограниченный шестью месяцами безналоговый период для «цифровых кочевников» — не помешала этой стране оказаться на верхней строчке. Испания нередко занимает высокие позиции в разных рейтингах для удаленной работы.

На 2-м месте идёт Аргентина. Хотя скорость интернета там вдвое ниже, чем в Испании, а требования к минимальному доходу претендентов выше, Аргентина набрала хорошие баллы по развитости системы здравоохранения и налоговой политике в отношении «цифровых кочевников» — 0% на все время действия соответствующей визы.

Такие же налоговые льготы для «цифровых кочевников» предусмотрены и в Румынии, оказавшейся на 3-й строчке рейтинга. Требования по доходу к претендентам в Румынии строже, чем в Испании и Аргентине, но интернет работает лучше, чем в этих странах. Неплохие оценки Румыния получила и по доступности и развитости системы здравоохранения. Остальные места в Топ-10 занимают в основном европейские страны: Хорватия (5-е место), Португалия (6-е), Мальта (8-е), Норвегия (9-е) и Андорра (10-е). На 4-м месте находятся ОАЭ, на 7-м — еще одна латиноамериканская страна, Уругвай.

Из стран постсоветского пространства в рейтинг вошли Эстония (20-е место) и Грузия (24-е). Эстония, в которой нет льготного налогового периода для «цифровых кочевников», а подоходный налог довольно высок — 20%, получила хорошие оценки благодаря хорошей работе интернета и высокому уровню развитости здравоохранения. В Грузии качество работы интернета хуже, чем в Эстонии, однако в закавказском государстве есть шестимесячный безналоговый период для «цифровых кочевников», ниже стоимость проживания и хорошо развито здравоохранение.

В рейтинге отсутствуют Россия, США, Великобритания и Китай, хотя там есть заморские территории Соединённого Королевстка — Монтсеррат (26-е место), Бермудские острова, Каймановы острова (35-е) и Ангилья (38-е), а также самоуправляемые государственные образования Аруба (11-е место) и Кюрасао (15-е), входящие в состав Королевства Нидерландов. Последних, кстати, также в списке нет.

«Методология Digital Nomad Visa Index разработана для предоставления точного и всестороннего обзора лучших стран для „цифровых кочевников“. Учитывая ряд факторов, от качества интернета до здравоохранения, а также используя сложную, но прозрачную систему оценки, индекс служит важным инструментом для удаленных работников, желающих найти свой следующий пункт назначения», – отмечается в исследовании.