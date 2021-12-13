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13 декабря 2021

Суд в Пензе запретил песню «Жить без власти» группы «Электрические партизаны»

Это уже четвёртая композиция анархо-панков, внесённая в реестр экстремистских материалов.

Железнодорожный районный суд города Пензы по иску областного прокурора признал экстремистской песню «Жить без власти» группы «Электрические партизаны». Текст судебного решения появился буквально на днях, хотя вынесено оно ещё в ноябре текущего года.

Ответчиком по делу проходил лидер группы, экс-участник DDT Вадим Курылёв. Материал в прокуратуру поступил от ЦПЭ УМВД России по Пензенской области в связи с размещением в сети «Интернет» вышеназванной аудиозаписи.

В судебном решении не указано названия песни, но проведя небольшое расследование, «Роскомсвобода» смогла установить по ряду признаков, что речь идёт именно об этом анархистском манифесте, в котором прокуратура увидела:

«...негативную оценку органов государственной власти Российской Федерации или их представителей, а также высказывания побудительного характера, призывающие к враждебным действиям по отношению к органам государственной власти Российской Федерации или их представителям».

Эксперты ЭКЦ УМВД РФ по Пензенской области расценили некоторые строчки и отдельные словосочетания из песни как побуждающие к враждебным действиям, и автор композиции, по их мнению, «при помощи указанных действий хочет заставить представителей власти уйти, сподвигнув народ жить без органов власти и ее представителей». «Народ противопоставлен представителям власти, и указанные побуждения являются средством выражения враждебных (связанных с насилием и причинением вреда) действий по отношению к органам власти и ее представителям», — также утверждается в обосновании иска.

«Автором текста композиции является Курылев В.Ю., что также подтверждается его объяснениями», — указывается в судебном решении.

В аудиозаписи, по мнению прокуратуры и экспертов ЦПЭ, содержатся высказывания, призывающие к насильственному изменению основ конституционного строя Российской Федерации, а также воспрепятствованию законной деятельности государственных органов, соединенному с насилием либо угрозой его применения. анная аудиозапись побуждает к насильственному вмешательству в деятельность представителей органов власти, через которые в силу части 2 статьи 3 Конституции Российской Федерации осуществляется опосредованная форма выражения власти народа, что является экстремистской деятельностью (экстремизмом).

На основании изложенного прокурор попросил суд признать песню экстремистским материалом, запрещенным к распространению на территории Российской Федерации.

В заявлении были также приведены ссылки, на которых размещена эта песня, но их данные из судебного решения на данный момент изъяты.

Как следует из документа, Курылёв на заседание не явился, а судья Н.С.Титова иск удовлетворила. Копия решения была отправлена в Роскомнадзор и Минюст РФ.

Нами был проведён мониторинг интернета на предмет доступности этой песни, и некоторые ссылки с текстами уже блокируются, а сама композиция ограничивается рядом платформ (например, Soundcloud) для прослушивания в России.

Очевидно, в скором времени данные о запрете этой песни появятся в реестре экстремистских материалов Минюста, и «Жить без власти» станет уже четвёртой композицией «Электропартизан», запрещённой на территории РФ.

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