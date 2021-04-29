Силовики стали в 2,5 раза чаще делать запросы на телефонные биллинги

За последние пять лет следственные органы стали в 2,5 раза чаще просить суды о доступе к данным о соединениях между абонентами сотовой связи. Все последние годы число таких ходатайств поступательно растет, следует из данных судебного департамента при Верховном суде, которые изучил РБК.

РБК выяснил, что силовики стали в 2,5 раза чаще запрашивать биллинги телефонов и втрое чаще — банковские данныеhttps://t.co/8esOdgDJqv — TJ (@tjournal) April 29, 2021

Данные о биллингах и контроле переговоров касаются действий, которые проводятся следователями — в рамках проверки. Но ежегодно суды рассматривают порядка 500-600 тысяч ходатайств оперативников об «ограничении конституционных прав граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи». Это мероприятие уже осуществляется в рамках возбуждённого уголовного дела.





Силовики также стали чаще запрашивать информацию о банковских вкладах и счетах: в 2017 году они попросили разрешения на 139,3 тысячи мероприятий, связанных с ограничением банковской тайны, в 2020 году — на 260 тысяч.

А вот запросов на прослушку и доступ к переписке снизилось с 244 тысяч ходатайств в 2015 году до 34 тысяч в 2020 году. Это объяснили в том числе тем, что раньше не было отдельного следственного действия по биллингам: силовики получали разрешение на прослушку, но не пользовались этим, их интересовали только биллинги. По словам руководитела проекта «Сетевые свободы», адвоката Дамира Гайнутдинова, причиной снижения данного метода слежки стало использование россиянами новых коммуникационных технологий:

«Изначально прослушка была одним из самых быстрорастущих сегментов — если посмотреть на более раннюю статистику, то с 2007 по 2015 год шел постоянный рост. А с 2015 года пошло падение. Это как раз период бурного развития мессенджеров, люди стали задумываться о безопасности коммуникаций и пользе шифрования. Обычные голосовые звонки и СМС абсолютно не защищены от СОРМ, практически все общение уже переместилось в мессенджеры, большинство из которых используют сквозное шифрование».

Рост запросов на биллинг он связывает с тем, что данные о соединениях с базовыми станциями могут дать силовикам много информации, даже если человек не пользуется голосовыми звонками и СМС. «Мобильные телефоны, на которых установлены защищенные мессенджеры, по-прежнему вынуждены соединяться с базовыми станциями. Сведения об установлении соединений между пользовательским оборудованием, о геолокации, о времени соединения с конкретными базовыми станциями — весь этот огромный массив информации сейчас научились обрабатывать гораздо лучше, это чрезвычайно важные и информативные данные. Поэтому тут рост», — поясняет эксперт.

«Рост биллингов и сокращение контроля и записи переговоров — это вещь, которую мы давно предсказывали. Дело в том, что просто раньше не было отдельного следственного действия по биллингам: органы де-юре получали разрешение на прослушку, но этой прослушкой не пользовались. Их интересовали именно биллинги. Потом постепенно количество прослушек упало до тех ситуаций, когда им реально нужна аудиозапись», — объяснил РБК ассоциированный профессор социологии права Европейского университета в Санкт-Петербурге Кирилл Титаев.

«Общая численность сотрудников правоохранительных органов — около миллиона. 240 тыс. разрешений на контроль и запись переговоров [как в 2015 году] означают, что им просто не хватит времени это слушать (особенно если записывается не один разговор, а прослушка длится какое-то время), учитывая, что реально оперативной работой занимаются 15–20% сотрудников», — добавил эксперт.