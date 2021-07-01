Столичная мэрия готовит биометрическую идентификацию на городских порталах

Московская мэрия планирует доработать городские информационные системы, оснастив их возможностью верификации пользователей с помощью биометрии. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на госзакупку подведомтсвенного Департаменту информационныз технологий (ДИТ) Москвы ГКУ «Инфогород», которое заключило контракт с системным интегратором «ТаскДата» на доработку «Системы управления доступом к информационным системам и ресурсам города Москвы» в 2021–2022 году. Стоимость контракта составила 88,7 млн руб.

Московская мэрия потратит более 88 миллионов рублей на разработку аутентификации пользователей по биометрическим данным на городских сайтах https://t.co/PJ5lOeiZ7l — Медиазона (@mediazzzona) July 1, 2021



Основными владельцами «ТаскДата», по данным «СПАРК-Интерфакс», выступают Антон Евгеньев и Сергей Кузнецов. Последний, по данным СМИ, в мае был арестован по обвинению в мошенничестве при создании системы удаленного доступа к данным о недвижимости (ФГИС ЕГРН). В «ТаскДата» не ответили на запрос.



В техническом задании к контракту, заключенному в конце июня текущего года, говорится, что в информационные системы добавят три новых способа аутентификации: через сервис «СберБизнес ID», по ссылке из электронного письма и с помощью биометрии.



Идентификацию с помощью биометрических данных вводят для доступа в Единый центр хранения и обработки данных ДИТ Москвы. Там хранятся данные с городских камер наблюдения.



В мэрии изданию пояснили, что биометрию будут использовать только для ограниченного круга уполномоченных сотрудников при доступе к Единому центру хранения и обработки данных (ЕЦХД). В то же время эксперты, опрошенные изданием, предполагают, что столичные власти будут использовать биометрию в будущем для повышения эффективности системы распознавания лиц и автоматического выписывания нарушителям штрафов.



Ранее сообщалось, что Минцифры обсуждает с аэропортами пилотные проекты по регистрации пассажиров на рейс c помощью биометрических данных, без паспорта. Кроме того, с 1 июня в России вступили в силу поправки в закон «О связи», позволяющие использовать для удаленной загрузки eSIM в смартфоны Единой биометрической системы (ЕБС). Tele2 уже объявила о начале подключений по eSIM с идентификацией абонентов через ЕБС.



ЕБС — платформа, созданная в начале 2018 г. Она позволяет физическим лицам получать финансовые услуги дистанционно в разных банках, подтвердив свою личность с помощью биометрических персональных данных, включая изображение лица и голос.

Введение биометрической идентификации облегчит использование столичных онлайн-ресурсов с точки зрения переходов по разделам сайта и смежным сервисам, требующим дополнительной идентификации, рассуждает директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity a Softline company Александр Дворянский. Хотя использование биометрического способа идентификации будет добровольным, не исключено, что будет проводиться мягкая «пропаганда» этого механизма, допускает эксперт.



В целом внедрение биометрии в России пока в подвешенном состоянии — идентификацию с ее помощью использует лишь ограниченное количество компаний, в числе которых банки, операторы связи и страховые, отмечает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян.



«Чтобы услуга заработала, нужно, чтобы биометрию использовал широкий круг сервисов, а в системе было достаточное количество пользователей, но россияне пока не стремятся сдавать биометрию»,— отмечает эксперт. По его словам, мэрия уже тестирует механизм для оплаты проезда в городском транспорте, а в перспективе может распространить его на другие госуслуги.



ЕЦХД хранит гигантский объем видеозаписей с камер наблюдения с функцией распознавания лиц, напоминает директор АНО «Инфокультура» Иван Бегтин. Если договориться с «Ростелекомом» об использовании ЕБС не выйдет, хранение биометрии москвичей могут поручить ЕЦХД, полагает он.

«Обладание биометрическими слепками жителей города может упростить властям поиск людей в видеопотоках, улучшить работу систем распознавания лиц»,— добавляет Иван Бегтин.

Не исключено, что в недалеком будущем этот механизм позволит автоматически выписывать штрафы, предупреждает он, например, за переход дороги в неположенном месте.