Право собирать и хранить биометрию хотят отдать только ГИС «Единая биометрическая система»

Депутат-единоросс Антон Горелкин внёс в Госдуму законопроект №211535-8 «О государственной информационной системе „Единая информационная система персональных данных, обеспечивающая обработку, включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица“» (о ГИС ЕБС).

Документ устанавливает правовые основы обработки биометрии для проведения идентификации и (или) аутентификации с применением единой биометрической системы, а также иных, в том числе, государственных информсистем. Закопопроект предлагает разрешить собирать и хранить биометрию только ГИС ЕБС. Остальные организации смогут её использовать, если получат аккредитацию.

Он также предусматривает возможность создания в составе ЕБС региональных сегментов. Оговаривается переходный период — до 1 января 2027 года, в течение которого региональные сегменты смогут хранить «сырую» биометрию (сами снимки и записи голоса) и использовать отдельное мобильное приложение для ее сбора. После этого региональный сегмент должен будет использовать только биометрические «векторы» (файл с определенной последовательностью чисел, сформированный на основе параметров модели лица), а «сырая» биометрия будет храниться в самой федеральной ЕБС.

Горелкин в интервью «Ъ» отметил, что уже существуют мощные базы биометрических данных в регионах (в частности, в Москве), и законопроект регулирует их дальнейшую деятельность с учетом сформированных, устоявшихся особенностей их функционирования.

В своём же Telegram парламентарий заявил, что в последнее время коммерческие организации допускают слишком много утечек персональных данных, и и задача государства — так отрегулировать законодательство, чтобы руководство этих компаний коренным образом изменило свой подход к обеспечению информационной безопасности:

«Но не стоит забывать, что утечка биометрических данных может стать куда более критичной и привести к более серьезным последствиям. Поэтому сбор, хранение и оборот биометрии нужно регулировать по другим механикам. У государства есть Единая биометрическая система – надежная и устойчивая к утечкам. Ни одна коммерческая организация не может похвастаться таким уровнем защищенности, но при этом сбором биометрии своих клиентов занимаются многие компании. Что будет в случае, если эти данные тоже окажутся у хакеров, а потом и в свободной продаже в даркнете?»

Этим он и мотивировал разработку своего законопроекта.

Гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян пояснил, что возможность создания региональных сегментов ЕБС позволяет властям Москвы сохранить собственную биометрическую систему и приложение, а также не передавать «сырую» биометрию в ЕБС, по крайней мере, до 2027 года.

Сейчас сбор биометрии в столице стимулируется и через предоставление ряда госуслуг в электронном виде. Порталы мэрии оснастили функцией верификации с помощью биометрии. Обязательная биометрическая идентификация вводится для доступа в Единый центр хранения и обработки данных, на базе которого работает столичная система распознавания лиц, управляется департаментом информационных технологий Москвы.

По официальным данным мэрии, в столице работает 213 тыс. камер видеонаблюдения, записи которых могут быть использованы для распознавания лиц граждан, доступ к нему имеют в том числе сотрудники МВД.

В августе сообщалось о предложении Минцифры снизить требования к качеству образцов ЕБС для стимулирования ее наполнения. Тогда Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил главе Минцифы Максуту Шадаеву письмо, в котором указал на риски такого решения. В письме на имя министра НСФР отмечало, что планируемые изменения «не соответствуют публично декларируемым и нормативно закрепленным подходам» к обработке данных, собранных коммерческими биометрическими системами (КБС) и «принудительно изымаемых» в ЕБС. Ранее были установлены единые требования к биометрическим образцам изображения лица и голоса. При этом подготовленный Минцифры проект предполагает их сегрегацию.