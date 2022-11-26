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26 November 2022

Правообладатели заставляют удалять тексты и аккорды культовых песен русского рока

Админы сайта AmDm сообщили, что к ним обратились владельцы исключительных прав на композиции групп «Кино», «Наутилус Помпилиус» и «Агата Кристи», посчитавшие, что размещение текстов эти права нарушает.
Фото: ВК-паблик «Песни под гитару»

Владельцы популярного сайта с текстами и аккордами песен AmDm сообщили, что к ним обратились ООО «Первое музыкальное Издательство» и ООО «Национальное музыкальное Издательство» с требованием удалить композиции, на которые у них есть исключительные права, либо заплатили 500 тыс.рубоей за каждые 100 песен из их списка в год.

Речь идёт о песнях групп «Кино», «Наутилус Помпилиус», «Агата Кристи» и российской поп-певицы Zivert.

Обе компании предоставили договоры с родственниками Виктора Цоя, с Вячеславом Бутусовым и другими лицами. Портал песни удалил, но этого оказалось недостаточно. По словам владельцев сайта, правообладатели намерены подать на администратора за размещённые такты, которые принадлежат этим компаниям, в суд и взыскать компенсацию от 10 тысяч рублей за каждую песню, что в сумме выходит минимум в 1 млн рублей за каждые сто песен. У портала таких средств нет.

Пользователи были удивлены, когда не обнаружили на сайте привычных им аккордов и текстов русских рокеров.

Под разъяснительным постом админов портала почти 200 комментариев, где кроме критики современного законодательства в области авторского права также было высказано предложение о запуске петиции с требованием не трогать тексты и аккорды популярных песен.

По мнению авторов петиции:

«Само существование текстов с аккордами никак не влияет на доходы авторов в меньшую сторону, а наоборот — способствует популяризации их песен и увеличивает доход.

Тексты и музыка принадлежат авторам. Авторы передали издателям право собирать денежные средства и дали слишком широкие полномочия. Издатели готовы собирать денежные средства со всего, не обращая внимание на репутацию авторов и не понимая, что больше вредят их репутации, уменьшая раскрутку и распространение песен в народные массы. Ведь именно сайты с аккордами помогают авторам стать популярнее, предлагая возможность изучить самостоятельно любимую песню и сыграть её в кругу друзей.

А если люди впервые услышат песню, сыгранную на гитаре, и она им понравится, всё равно пойдут искать оригинал в аудиоформате, тем самым увеличивая доход от прослушиваний аудио. Таким образом сайты с аккордами косвенно и пассивно увеличивают доходы издателям, но это не понимают издатели. Запрещая использовать тексты с аккордами в таком формате, издатели лишают авторов новой аудитории, фанатов, доходов и портят репутацию авторов».

Хочется надеяться, что ситуация разрешится в положительную сторону и любители русского рока вновь получат возможность в кругу друзей исполнить под гитару знакомые им ещё с детства песни.

 

Портал с текстами и аккортами AmDm работает ещё с 2003 года, его приложение в Google Play имеет более 100 тысяч скачиваний. По словам владельцев сервиса, там есть почти 100 тысяч подборов и 7000 исполнителей с ежедневным обновлением базы.

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