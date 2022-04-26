Заблокирована статья с разоблачением фейкового стиха Тараса Шевченко

Несмотря на активизацию с февраля текущего года усилий Генеральной прокуратуры по блокировке сайтов и ссылок, в реестре запрещённой информации случаются интересные пополнения, не связанные со «спецоперацией». Одним из таких случаев стало ограничение доступа к статье, разоблачающей фейк со стихотворением, якобы принадлежащем перу украинского поэта Тараса Шевченко:

https://reestr.rublacklist.net/record/4292749

Автор статьи — проект «Вокс Украина», который занимается проверкой информации на достоверность и, в частности, официально привлекается Facebook для фактчекинга публикаций и новостей. В заблокированном материале был проверен широко разошедшийся по социальным сетях стих, автором которого якобы является Тарас Шевченко. Статья содержит скриншоты на русском и украинском языках, а также анализ произведения, из которого вытекает вывод, что это фальшивка.

Само стихотворение в марте 2016 года Центральный районный суд г. Сочи признал экстремистским, после чего Минюст внёс его в свой реестр. Естественно, сослаться на публикацию украинских фактчекеров суд физически не мог, поскольку свою работу «Вокс Украина» провела в начале 2021 года.

Парадоксальность ситуации в том, что Роскомнадзор, в чьи задачи входит исполнять судебные решения, принял за сам стих его разоблачение. По этому же решению в реестре уже находится несколько ссылок как с альтернативным фактчекингом, так и самим ксенофобным стихом.

Не совсем понятно, как государственные органы видят борьбу с фейками, запрещая цитаты из публикаций, уличённых в недостоверности? Каким образом пользователь может понять, в чём суть разоблачения? На наш взгляд, на примере блокировки материала «Вокс Украина» продемонстрировано одно из неизбежных негативных последствий интернет-цензуры.