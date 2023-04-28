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28 April 2023

Павел Дуров: «Миссия Telegram — сохранить конфиденциальность и свободу слова во всем мире»

Глава компании прокомментировал блокировку мессенджера в Бразилии, заверив также, что решение Верховного суда страны будет обжаловано.

Верховный суд Бразилии снова вынес решение о блокировке Telegram в стране, поскольку мессенджер не предоставил федеральной полиции Бразилии данные о неонацистских группировках на платформе.

Суд обязал операторов и магазины приложений удалить Telegram. Соответствующее письмо направлено операторам Vivo, Claro, Tim и Oi, а также корпорациям Google и Apple, которым принадлежат магазины приложений Google Play и App Store, сообщили в полиции.

Кроме того, суд увеличил сумму штрафа, наложенного на Telegram, со 100 000 до 1 млн реалов (с около 1,6 млн руб. до порядка 1,6 млрд руб.) в день за отказ передать нужную информацию.

Ранее федеральная полиция Бразилии потребовала от администрации Telegram предоставить данные участников и администраторов каналов с материалами неонацистского содержания. 21 апреля текущего года компания передала ведомству часть данных, но отказалась раскрывать номера телефонов пользователей платформы.

18 марта 2022 года Верховный суд Бразилии уже выносил решение о блокировке Telegram в стране из-за «распространения дезинформации» на фоне подготовки к выборам. После этого основатель Telegram Павел Дуров заявил, что суд перепутал адреса электронный почты, на которые мессенджер принимает запросы, и попросил отсрочить решение, чтобы исправить ситуацию.

21 марта 2022 года суд отменил решение о блокировке, поскольку Telegram выполнил требования властей и заблокировал несколько аккаунтов, которые, предположительно, публиковали фейки.

Основатель мессенджера в своём канале заявил, что «Миссия Telegram — сохранение конфиденциальности и свободы слова во всём мире», и иногда его компания бывает вынуждена покидать рынки, в которых местные законы противоречат этой миссии или навязывают технологически невыполнимые требования.

В качестве примера Дуров привёл такие страны как Китай, Иран и Россия, которые ранее запретили Telegram из-за принципиальной позиции мессенджера по вопросу прав человека:

«Такие события, хотя и прискорбные, всё же предпочтительнее предательства наших пользователей и убеждений, которым мы следуем».

Дуров добавил, что суд в Бразилии запросил данные, которые Telegram технически получить не может. Поэтому мессенджер обжалует решение о блокировке, при этом отстаивая право пользователей на личную переписку.

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