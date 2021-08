Блокчейн предложили использовать для создания искусственной жизни

Исследователи из США и Венгрии считают, что блокчейн Ethereum похож на живые организмы. Об этом пишет TJournal со ссылкой на их публикацию в журнале Origins of Life and Evolution of Biospheres.

Учёные предложили считать жизнь вычислительной системой на основе блокчейна — такой подход позволит создавать искусственные организмы.



По наблюдениям учёных, блокчейн способен расти, реагировать на изменения и размножать себя — совсем как живое существоhttps://t.co/LlmlANdlTD — TJ (@tjournal) August 11, 2021

По мнению исследователей, любой живой организм можно описать как распределённую вычислительную систему на основе блокчейна.



Блокчейн — это распределённая децентрализованная база данных в виде непрерывной цепочки блоков с какой-либо информацией. Блоки связаны друг с другом криптографическими функциями, так что их можно только добавлять в базу — чтобы удалить или изменить один блок, придётся изменить содержимое всех блоков. Но это технически невозможно, потому что блокчейн обычно дублируется на тысячах и миллионах компьютеров сети.



Согласно наблюдениям учёных за блокчейном Ethereum, он проявляет характерные свойства живых организмов: растёт, поддерживает свою целостность, реагирует на окружающую среду, саморегулируется и копирует себя. Например, дублирование блокчейна на каждом компьютере сети идентично дублированию ДНК в каждой клетке организма. А когда вычислительная мощность сети меняется — блокчейн автоматически подстраивает свою вычислительную сложность под это изменение.



Живые организмы также во многом отличаются от блокчейна: гены в их ДНК содержат только инструкции (блоки блокчейна содержат и данные), могут меняться и удаляться в процессе эволюции (блоки блокчейна могут только добавляться), и так далее. Но исследователи считают, что эти отличия не принципиальны, они не делают блокчейн чем-то кардинально другим по сравнению с живыми организмами.



Более того, эти различия ставят биологическую жизнь в менее выгодное положение. Искусственные организмы будут более быстрыми, точными и защищёнными от повреждений, смогут по необходимости создавать группы специализированных «клеток» (новые «органы») и не будут стареть.



Авторы исследования считают, что блокчейн — это идеальная среда для создания искусственного организма, который сможет существовать вечно, динамически управлять своей эволюцией и передавать своим потомкам приобретённые знания и навыки.