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15 December 2023

Пацан пирату не товарищ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Мосгорсудом заблокировано почти 120 ссылок с сериалом «Слово пацана. Кровь на асфальте».

В ходе мониторинга реестра запрещённой информации мы обнаружили, что туда с ноября текущего года было внесено более 130 ссылок с популярным сериалом «Слово пацана. Кровь на асфальте». Некоторые уже вынесены, и в данный момент под блокировкой остаются 119 ссылок.

Мосгорсудом по жалобе правообладателя вынесено как минимум два решения, по которым были произведены блокировки:

Примечательно ещё то, что в некоторых случаях выложены уже официально вышедшие серии, а иногда — слитые в Сеть рабочие копии. Как раз ссылки с «сырым» материалом попали в число вынесенных.

В некоторых случаях блокировке подверглись отдельные ссылки, а иногда доступ ограничивается сразу ко всему сайту (как правило, полностью посвящённому этому сериалу).

Снятый в России сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», рассказывающий о молодёжных криминальных группировках 1980-х, получил взрывную популярность в стране и за её пределами, став одним из самых обсуждаемых в Сети. В России уже звучали призывы о запрете сериала из-за сцен жестокости и возможном «вредном влиянии на подростков», но в итоге от этой идеи отказались.

187-ФЗ 364-ФЗ пиратство Мосгорсуд фильмы Слово пацана

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