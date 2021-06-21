Прекращено дело против блогера за «фейк» о принудительной госпитализации шамана Габышева

Мировой суд в Оренбурге по ходатайству защиты прекратил административное дело о распространении недостоверной информации (ч. 9 ст. 13.15 КоАП) против YouTube-блогера Сергея Добрышкина («Злой эколог»). Об этом «МБХ медиа» сообщил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.



Полиция завела дело на Добрышкина в мае текущего года из-за видео о шамане Александре Габышеве, выложенное год назад. В ролике блогер рассказал о задержании правоохранителями и помещении Габышева в Якутский республиканский психоневрологический диспансер.



По мнению заместителя прокурора Республики Якутия Б.Самолйленко, опубликованная Добрышкиным информация является недостоверной, поскольку Габышев по доставлении в диспансер подписал добровольное согласие на госпитализацию. При этом прокуратура и полиция проигнорировали факт принудительного доставления шамана в стационар силовиками.

11 мая прошлого года силовики штурмом взяли дом шамана, а на следующий день под предлогом сдать тест на коронавирус поместили его в диспансер. Все это произошло без соответствующего решения суда. Позже врачебная комиссия диспансера выдала заключение об опасности Габышева для себя и окружающих, а учреждение подало иск о недобровольной госпитализации Габышева, в котором говорилось, что до этого шаман якобы добровольно проходил лечение. Суд иск удовлетворил. Преследование шамана вызвало в России широкий общественный резонанс.