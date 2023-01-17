РБК: госкомпаниям рекомендовали работать с блогерами по принципу «одного окна»

Власти рекомендовали госкомпаниям и госбанкам при реализации информационных проектов в интернете организовать работу с блогерами по принципу «одного окна», сообщает РБК.

«Новая модель работы госкомпаний с блогерами прорабатывается с 2022 года и, в частности, обсуждалась в декабре на совещании с представителями Минцифры», — пояснили два источника издания.

Предполагается, что таким «окном» станет агентство Invite, входящее в группу VK. Его будут привлекать для аудита уже реализующихся рекламных проектов, разработки антикризисных решений, работы с отзывами клиентов и аудиторией в соцсетях, взаимодействия с блогерами, а также фото- и видеосъемки, реализации креативных концепций и стратегии продвижения в интернете, работы с личными брендами топ-менеджеров.

Третий источник (близкий к VK) заявил, что за последний год «по понятным причинам» на площадки компании «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Дзен» (куплен VK осенью 2022 года) перешло несколько тысяч блогеров, «в том числе несколько десятков — топ-уровня». VK рассчитывает, что сможет зарабатывать на контенте, который они размещают на ресурсах платформы, и реализации «пакетных» предложений для крупных заказчиков.

«Проще купить 10 рекламных интеграций у блогеров в одном месте, чем собирать их по разным агентствам и продюсерам, — пояснил собеседник издания.

Наконец, четвёртый источник в одной из госкомпаний считает, что рекомендации «одного окна» связаны с желанием улучшить прозрачность распределения бюджетов и оптимизировать расходы госсектора по этому направлению.



