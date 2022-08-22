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22 August 2022

Маркетплейсам может грозить блокировка за продажу нелегального товара

Правом внесудебной блокировки хотят наделить надзорные органы, а торговые площадки могут обязать контролировать продавцов и товары.

Специально созданная рабочая группа при общественном совете Роспотребнадзора готовит поправки в в закон «О защите прав потребителей», а также в Кодекс об административных правонарушениях, которые значительно ужесточат интернет-торговлю.

Согласно тексту, в числе предложений, которые планируется закрепить в законодательстве: предоставление права надзорным органам внесудебной блокировки интернет-площадок, если они ведут торговлю нелегальной продукцией. Кроме того, есть идея установить обязанность агрегатора контролировать товары и продавцов, которым они предоставляют интернет-площадки. В случае невыполнения требований должна быть предусмотрена административная ответственность.

Среди обязанностей агрегатора предложено законодательно прописать незамедлительное реагирование на обращения надзорных органов. Например, удаление продукции, продажа которой запрещена. Если площадка не подчинится, то за это должна наступить административная ответственность. Если же речь идет о продаже контрафакта, то наказание должно быть установлено как в отношении агрегатора, так и продавца, который разместил там свою продукцию.

139-ФЗ КоАП торговые агрегаторы РПН 250-ФЗ маркетплейсы права потребителя

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