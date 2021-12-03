Российские пользователи стали жаловаться на блокировку Tor

Мы получили несколько сообщений от наших подписчиков о проблемах в работе Tor. По крайней мере, с 1 декабря некоторые пользователи столкнулись с его недоступностью.

«Сообщают, что с „Акадо“ не проходит коннект ни к одному публичному узлу Tor, работают только мосты», — пишет один из пользователей.



Он также предполагает, что это «Роскомнадзор проводит крупнейшие учения по блокировке». «Готовят русскую версию „великого золотого щита“, не иначе», — считает он.

Некоторые пользователи рассказали о блокировке Tor оператором связи «Ростелеком» в Москве, но вскоре проект по отслеживанию онлайн-цензуры OONI обнаружил «аномалии» в работе сервиса и у мобильных операторов связи, и у региональных в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Уфе и т.д.

«Ломают так же, как и всегда, — комментирует эту ситуацию технический специалист „Роскомсвободы“ Вадим Мисбах-Соловьёв. — Любой трафик можно отследить по косвенным признакам (метаинформации в пакетах), ну и плюс у Tor вполне себе публичные списки входных серверов».



Даже блокировка по IP тут вполне эффективна, считает Вадим, а также поделился парой советов для тех, кто хочет восстановить доступ:

«Пока что помогает использование "мостов" (подключение не к тем серверам, список которых идёт с самим пакетом Tor, а к юзерским, взятым из интернета), но списки мостов тоже вполне себе публичны, и если провайдеры зададутся целью, то им не составит труда и эти списки скачивать и добавлять в блок-лист».

По его мнению, «пуленепробиваемым» решением в такой ситуации является следующее:

«Поднять Тор и i2p на дедике у хостера, который их не душит — к примеру, scaleway или OVH. Поднять свою VPN и прописать в браузере для тора и i2p (в прокси) адрес дедика внутри своей VPN с соответсвующими портами».

Правда, сам он, по его словам, не использует Тор для хождения на обычные сайты — только на onion.

Остальные наши технические специалисты также рекомендуют использование мостов (по крайней мере, в качестве временного решения), которые можно получить по этой ссылке и нужно далее ввести в поле, показанное на этом изображении:

Недавно Роскомнадзор «в соответствии с требованиями регламента реагирования» проинформировал о «планируемом введении централизованного управления в отношении средств обхода ограничения запрещённой в силу закона информации».



В ведомства был направлен запрос с просьбой информировать Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) об использовании сервисов VPN (Betternet, Lantern, X-VPN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN, PrivateTunnel) для обеспечения работы технологических процессов предприятий и организаций.