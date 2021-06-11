Закон о «бесплатном ТВ в интернете» направлен на спасение теряющего популярность телевидения

Депутаты приняли закон, который подаётся как «позволяющий россиянам бесплатно смотреть ТВ-каналы в интернете». Уже исходя из такого позиционирования, новые поправки кажутся бессмысленными, поскольку «бесплатного ТВ» в Сети пруд пруди — правообладатели только успевают блокировать ссылки на нелегальные трансляции. Однако сами законотворцы относятся к нему вполне серьёзно, как и представители OTT-отрасли, которые, в свою очередь, не совсем понимают многих навязываемых новым регулированием обязанностей. Но обо всём по порядку.

На сайте Госдумы говорится:

«Пользователи получат бесплатный доступ к ключевым телевизионным каналам в интернете. При этом исключено положение о наличии специальной интернет-версии телеканалов, содержащей только очищенный для распространения в Сети контент, благодаря этому будет обеспечено единство содержания телеканалов во всех средах распространения».

Кроме того, «не потребуется заключать лицензионный договор между вещателем и владельцем аудиовизуального сервиса, распространение телеканалов будет осуществляться на основании закона». В свою очередь Роскомнадзор установит требования к программному обеспечению для распространения телеканалов в интернете.

В законе сказано, отмечает отраслевое издание «Кабельщик», что распространение телеконтента будет осуществляться аудиовизуальными сервисами, включенными в перечень Роскомнадзора, но обязанность транслировать телеканалы возлагается в том числе на сервисы, не осуществляющие стриминг.

Согласно новому закону, вещание телеканалов в сети должно осуществляться в неизменном виде, то есть возможность трансляции специальной интернет-версии исключается. Для обеспечения технической возможности интернет-трансляций вещатель и владелец аудиовизуального сервиса должны будут заключать соглашение с уполномоченными организациями, число которых определит Роскомнадзор.

Ассоциация интернет-видео (АИВ), объединяющая крупнейшие российские онлайн-кинотеатры и операторов платного ТВ, недавно предлагала собственные поправки в законопроект, указав, что законопроект учитывает не все предложения участников рынка и несет в себе риск монополизации рынка.

Руководитель ассоциации Алексей Бырдин, комментируя «Кабельщику» принятие законопроекта, в частности сказал:

«Многое зависит от подзаконных актов и добросовестной практики участников рынка, но риск монополизации остаётся, и, похоже, он ляжет на аудиовизуальные сервисы».

В сущности, новый закон потребует от онлайн-кинотеатров, не транслирующих телеканалы вовсе, организовать такое вещание, по крайней мере для двух мультиплексов, подчёркивает «Кабельщик».

Среди крупны сервисов, не транслирующих телеканалы, есть такие значительные игроки как Okko и Netflix. Некоторые онлайн-платформы транслируют только аффилированные каналы («Смотрим», «Первый канал», «Кино1ТВ», «Матч ТВ»), другие принадлежат крупным операторам связи, регулируемым законодательством о связи (Movix, Wink, «Билайн ТВ», МТС ТВ, «НТВ Плюс» и «Мегафон ТВ»).

Представители OTT-отрасли не совсем понимают, на каких основаниях они обязаны будут транслировать малопопулярные в для интернет-аудитории мультиплексы, особенно когда речь зайдёт о региональном телевидении. Опять же, это создаёт правовую коллизию, согласно которой крупные каналы, которые всегда борются против трансляций своих передач в обход их веб-ресурсов, вряд ли заинтересованы в новых нормах, которые законодательно закрепляют такое «пиратство».

Мы пообщались с главным редактором «Кабельщика» Яной Бельской. Она не очень понимает, зачем на VOD-платформы решили распространять нормы классического кабельного телевидения, особенно с учётом, что всевозможные исследования аудитории свидетельствуют о том, что этот формат потребления медиа медленно, но верно уходит в прошлое:

«Количество корд-катеров — людей, отказывающихся от классического телевидения — ежегодно прирастает на 3-5%. А сейчас подросло поколение корд-неверов — молодых людей, которые и не начинали смотреть ТВ в том виде, как мы к нему привыкли. Но нет — зачем-то нужно заставить платформы стать тем, чем они не являются, и не планировали — у них совсем иная бизнес-модель».

Некоторые платформы, уже транслирующие пакеты телеканалов, конечно, будут приветствовать регулирование вещания в интернете, предполагает Яна Бельская. «Потому что пока оно имело хаотический характер, т.е. не регулировалось вообще, и у них возникали проблемы с очисткой прав на интернет. Но, по крайней мере, частично удовлетворив этих игроков, закон формулирует новые интересные требования и к тем игрокам рынка онлайн-видео, которые не только не нуждались в этом», — отмечает она.

«Спросите у Первого канала или ВГТРК, у Матч-ТВ, которые входят в „реестр аудиовизуальных сервисов“ и подпадают под действие этого закона, готовы они вещать весь пакет обязательных телеканалов? Спросите у Start, Premier и Netflix, которые вообще не планировали транслировать телеканалы, вложиться в организацию вещания двух мультиплексов», — недоумевает главред «Кабельщика».

Бельская отметила ещё одну серьёзную проблему — с софтом. Регулирование этого вопроса, считает она, возложили на людей, которые вообще не имеют никакого отношения к данному бизнесу.

«И тут кроется целый пласт серьезных проблем для операторов и, конечно, мощнейший источник для коррупции, — подчёркивает она. — И у меня отчетливое ощущение, что в этом плане закон никто из „общественности“, имевшей возможность влиять на него, просто не рассматривал. Потому что не понимал. Или не хотел».

«В который раз отрасль наступает на грабли, стремясь через общественные объединения отрегулировать какой-то сегмент, но открывает ящик Пандоры и получает на свою голову топорное гиперрегулирование», — подытоживает Яна Бельская.