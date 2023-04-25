Великобритания примет новый закон для «обуздания влияния Big Tech»

В Великобритании будут продвигать реформу конкуренции, направленную на решение проблемы влияния крупных компаний на рынок. В планах также направить силы на укрепление прав потребителей путём борьбы с поддельными отзывами (fake reviews) и ловушками подписок платных интернет-сервисов (subscription traps), чтоб обезопасить интернет-пользователей от заключения нежелательных контрактов и совершения спам-покупок.

Правительство Соединённого Королевства, возглавляемое премьер-министром Риши Сунаком, решило продолжить оставленную на полпути реформу бывшим премьер-министром Борисом Джонсоном, когда тот чуть более года назад уклонился от продвижения реформы цифровой конкуренции ex ante (дословно - «до события»).

Британский антимонопольный орган, Управление по конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA), два года назад создал специальное подразделение по цифровым рынкам (Digital Markets Unit, DMU), обладающее правом регулирования новых рынков — таких как социальные сети. Но ему не хватало юридических полномочий для выполнения своих задач.

Законопроект, принятый парламентом, исправит это положение, предоставив DMU новые полномочия по регулированию рыночной деятельности технологических компаний, чей глобальный оборот превышает 25 млрд фунтов стерлингов (31,2 млрд долларов) или британский оборот превышает 1 млрд фунтов.

Европейский Союз в прошлом году принял собственный закон, чтобы бороться с доминированием техногигантов, несмотря на ожесточенное сопротивление со стороны Google, Apple и других. Новый закон, по словам британских властей, позволит требовать, например, от Apple разрешить пользователям iPhone и iPad загружать приложения из разных магазинов приложений, а также заставит поисковые системы обмениваться данными.

CMA сможет налагать штрафы в размере до 10% от мирового оборота за несоблюдение требований в зависимости от правонарушения, и не будет требовать постановления суда для обеспечения соблюдения закона о защите прав потребителей.

Новые правила будут введены в действие как можно скорее после одобрения парламентом, заявили в Министерстве бизнеса и торговли.